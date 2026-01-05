PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
6 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

cine al aire libre
Conflicto entre EEUU y Venezuela
SIDE
vacaciones 2026
La Caldera
La caída de Maduro
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela
cine al aire libre
Conflicto entre EEUU y Venezuela
SIDE
vacaciones 2026
La Caldera
La caída de Maduro
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Los vecinos ya no tienen paciencia con el intendente de La Caldera

La presencia del jefe comunal desató un escenario de violencia, donde la desesperación ante la falta de respuestas se tradujo en insultos, gritos, palmas de los vecinos al son de "queremos solución".
Martes, 06 de enero de 2026 01:27
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Ayer, en la zona sur de La Caldera, después de todo un fin de semana aislados, sin servicios y sin víveres, los vecinos recibieron al intendente Diego Sumbay con ciertas expectativas de solución a la dramática situación que viven, sin embargo, la presencia del jefe comunal desató un escenario de violencia, donde la desesperación ante la falta de respuestas se tradujo en insultos, gritos, palmas de los vecinos al son de "queremos solución".

 

Por ejemplo, los pobladores del barrio El Nogalar, en La Caldera, están cansados y enfrentan una vez más las consecuencias de las inundaciones, una situación que se repite año tras año y que no ha recibido respuestas concretas por parte del municipio.

Los vecinos grabaron videos de la visita de Sumbay que tras intentar dialogar con personas indignadas, terminó  intercambiando bravuconadas con un vecino que le decía "hacé algo la p... que te parió", y se retiró del lugar en una camioneta de la municipalidad, dejando a todos desconcertados.    

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD