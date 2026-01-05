Los vecinos ya no tienen paciencia con el intendente de La Caldera

Ayer, en la zona sur de La Caldera, después de todo un fin de semana aislados, sin servicios y sin víveres, los vecinos recibieron al intendente Diego Sumbay con ciertas expectativas de solución a la dramática situación que viven, sin embargo, la presencia del jefe comunal desató un escenario de violencia, donde la desesperación ante la falta de respuestas se tradujo en insultos, gritos, palmas de los vecinos al son de "queremos solución".

Por ejemplo, los pobladores del barrio El Nogalar, en La Caldera, están cansados y enfrentan una vez más las consecuencias de las inundaciones, una situación que se repite año tras año y que no ha recibido respuestas concretas por parte del municipio.

Los vecinos grabaron videos de la visita de Sumbay que tras intentar dialogar con personas indignadas, terminó intercambiando bravuconadas con un vecino que le decía "hacé algo la p... que te parió", y se retiró del lugar en una camioneta de la municipalidad, dejando a todos desconcertados.