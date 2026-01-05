El último ascenso: el Aconcagua se cobra una vida rusa cerca de la cima

El Aconcagua no perdona errores ni flaquezas, incluso cuando la meta parece estar al alcance de la mano. En una jornada marcada por la tensión en las alturas de la cordillera mendocina, la montaña volvió a imponer su ley de hierro. Konstantin Bitiukov, un experimentado montañista de origen ruso, encontró el final de su camino a escasos metros de cumplir el sueño de hacer cumbre en el pico más alto de Occidente.

El incidente se desencadenó cuando Bitiukov, de 55 años, se encontraba transitando el paraje conocido como El Hombro. A una altitud aproximada de 6.000 metros, donde el oxígeno escasea y el cuerpo humano trabaja al límite de sus capacidades biológicas, el deportista se desvaneció de manera repentina ante la mirada de sus compañeros de expedición.

De inmediato, el guía del grupo activó los protocolos de emergencia. La sospecha principal apunta a un paro cardiorrespiratorio fulminante, una de las mayores amenazas para quienes desafían los 6.962 metros del coloso andino.

Veinte minutos de lucha desesperada

Lejos de la frialdad de un parte oficial, los testigos describen una escena de lucha frenética por la vida. Durante 20 minutos, se le practicaron maniobras de RCP (Resucitación Cardio-Pulmonar) sin interrupción. En un intento desesperado por estabilizarlo, se le suministró oxígeno suplementario y dosis de adrenalina, pero el organismo de Bitiukov no respondió a los estímulos.

La alerta movilizó a la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza y al cuerpo de Guardaparques, quienes operan bajo condiciones extremas en el Parque Provincial Aconcagua. Un helicóptero de la fuerza se desplazó hacia la zona del incidente para coordinar el traslado, aunque al llegar, los médicos solo pudieron constatar el deceso.

Datos Clave del Hecho Detalle Identidad Konstantin Bitiukov (Rusia) Edad 55 años Ubicación Paraje El Hombro (6.000 msnm) Causa probable Paro cardiorrespiratorio

Intervención judicial

Una vez confirmado el fallecimiento, el protocolo de montaña dio paso al procedimiento legal. El cuerpo fue descendido para las pericias de rigor, interviniendo la Comisaría 23 de Uspallata. La investigación del caso quedó bajo la órbita de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal Nº 11, quien buscará determinar si existían condiciones preexistentes que desencadenaron la tragedia en las cumbres mendocinas.

La muerte del ciudadano ruso vuelve a poner en el centro del debate los riesgos extremos del andinismo de élite y la delgada línea que separa la gloria deportiva de la tragedia en el Techo de América.