Asaltaron a un matrimonio de 82 años en su casa

El alerta ingresó al sistema de emergencias 911. En consecuencia, efectivos policiales arribaron al lugar. Trascendió que el autor del hecho habría actuado solo y con el rostro cubierto. En el interior del domicilio se encontraban un hombre y una mujer, ambos de 82 años.

Se supo que el sujeto abordó a la mujer, sustrajo una suma cercana a los 30 mil pesos en efectivo, documentación personal y otros elementos de valor, y luego se dio a la fuga. Las víctimas no presentaban lesiones físicas, aunque debieron ser asistidas por personal del Samec debido al estado de nerviosismo y conmoción que manifestaban.

Desde la fuerza descartaron versiones que indicaban que el matrimonio habría sido maniatado o amordazado. "Se trató de un robo sin agresiones físicas aunque las víctimas debieron ser asistidas por crisis de nervios", indicaron fuentes policiales.

El caso quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, que realizó tareas de campo en la zona, mientras que personal de Criminalística trabajó en el interior de la vivienda para el levantamiento de indicios que permitan identificar al autor del hecho.

El episodio generó preocupación entre vecinos, no solo por el horario y la modalidad delictiva, sino también por la vulnerabilidad de las víctimas, un factor que vuelve a poner el foco en la seguridad de los adultos mayores en sus hogares.