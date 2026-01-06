Diego Santilli sale a buscar apoyo en las provincias para la reforma laboral

El Gobierno nacional reactivó las negociaciones políticas con los gobernadores para intentar reunir los votos necesarios que le permitan sancionar la reforma laboral durante el verano. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará esta semana una ronda de visitas a las provincias, que incluirá al menos diez distritos con representación clave en el Senado.

El primer encuentro será en Chubut, donde Santilli se reunirá mañana con el gobernador Ignacio Torres, en un contexto de tensiones por fondos previsionales que la provincia reclama a la Nación. Según fuentes provinciales, la deuda superaría los 51.000 millones de pesos y podría volver a ser parte de la negociación política.

Desde la Casa Rosada confirmaron que la estrategia replica el esquema que permitió la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal. En paralelo a la agenda del ministro del Interior, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó las conversaciones del equipo legislativo que actúa como nexo directo con el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

El proyecto de "modernización laboral", como lo denomina el oficialismo, es una de las prioridades del Presidente, que busca que el Congreso avance con el tratamiento en febrero, en el marco de la prórroga de las sesiones extraordinarias.

Sáenz podría recibir a Santilli

Salta aparece entre las provincias consideradas estratégicas para el oficialismo. El gobernador Gustavo Sáenz integra la lista de mandatarios que podrían recibir a Santilli en las próximas semanas, en función del rol de la senadora Flavia Royón, cuyo acompañamiento resulta clave para La Libertad Avanza. También figuran Catamarca, Tucumán y Misiones, además de distritos de peso político como Córdoba y Santa Fe, donde aún no hubo encuentros bilaterales.

Sin embargo, el proyecto genera resistencias entre los gobernadores por su impacto fiscal. El dictamen de comisión incluye una reducción de las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las sociedades de capital en las escalas más altas, uno de los tributos con mayor peso en la coparticipación federal. Según estimaciones del diputado Guillermo Michel, de Fuerza Patria, las provincias podrían perder este año más de 1,7 billones de pesos.

Algunos mandatarios ya anticiparon reparos. El tucumano Osvaldo Jaldo sostuvo que una modernización laboral es necesaria, pero advirtió que no pueden afectarse los derechos adquiridos. Una postura similar expresaron otros gobernadores, que coincidieron en la necesidad de dar el debate, aunque aclararon que no acompañarán la iniciativa "a libro cerrado".

Desde el Ministerio del Interior aseguraron que se escucharán los reclamos de cada provincia y que se buscarán soluciones dentro de los márgenes que habilite el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.