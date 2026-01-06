PUBLICIDAD

Salta

Educación e inclusión en la nueva sede de la Upateco

Capacitación y la salida laboral como pilares del crecimiento.
Martes, 06 de enero de 2026 01:27
San Ramón de Orán dio un paso estratégico hacia el futuro con la inauguración de la nueva sede de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (Upateco), un espacio moderno y equipado con tecnología de última generación, pensado para brindar formación de calidad y generar oportunidades concretas de inserción laboral para jóvenes y adultos de la región. Esta iniciativa se inscribe en una visión de gobierno que entiende a la educación como una herramienta central de transformación social y desarrollo local.

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz; el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros; el rector provincial de Upateco, Carlos Morello; y autoridades legislativas nacionales, provinciales y locales, quienes acompañaron este hecho trascendental para el norte salteño. El edificio, ubicado en calle Egües esquina Uriburu, fue presentado como una oportunidad social y educativa para toda la comunidad, consolidando a Orán como un polo de formación técnica y profesional.

Durante su discurso, el gobernador Sáenz destacó la importancia de brindar herramientas reales para que los jóvenes puedan desarrollarse en su lugar de origen y construir un futuro con más oportunidades. En ese marco, el intendente Baltasar Lara Gros subrayó que la apertura de esta sede responde a una política pública sostenida que prioriza la capacitación, el conocimiento y el trabajo como motores del crecimiento. "Este centro tecnológico va a generar un impacto positivo en la formación profesional y en la inserción laboral de nuestros jóvenes", expresó el jefe comunal.

La sede Orán de Upateco funciona con una estructura administrativa integrada por empleados municipales y un amplio horario de atención, de 7 a 22 horas, lo que garantiza mayor accesibilidad. En su primer año se pusieron en marcha tres tecnicaturas universitarias estratégicas para la región: Tecnicatura Universitaria en Producción Azucarera y sus Derivados, Tecnicatura Universitaria en Producción Citrícola y sus Derivados, y Tecnicatura Universitaria en Programación con Desarrollo de Aplicaciones.

La propuesta académica se complementa con prácticas profesionalizantes, visitas técnicas y viajes educativos a viveros, empresas, fincas e industrias de la zona, fortaleciendo el vínculo entre educación, producción y empleo. Los alumnos participaron en experiencias en Colonia Santa Rosa, empresas citrícolas, ingenios azucareros, capacitaciones específicas en la ciudad de Salta y en la participación institucional en Expo Futuro, visibilizando la oferta educativa local.

En total, se entregaron 356 certificados, reflejando el fuerte impacto de una política pública orientada a la formación para el trabajo, la inclusión social y el fortalecimiento de los oficios.

 

