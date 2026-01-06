PUBLICIDAD

Nacionales

Ofrecen hasta $5.000.000 para gastar en vacaciones

El préstamo permitirá financiar servicios turísticos en 18 cuotas.
Martes, 06 de enero de 2026 01:27
Las ganas de salir de vacaciones están siempre; lo que falta, muchas veces, es dinero para hacerlo. Un nuevo plan oficial propone resolver ese inconveniente de un modo poco tradicional: sacando un préstamo especial.

Esta novedosa opción de financiación, recién lanzada por un banco público de cara al verano, permite conseguir en minutos hasta $5.000.000 para costear algunos gastos clave de los viajes de turismo, siempre y cuando se hagan dentro de la Argentina. Permite, asimismo, devolver el dinero hasta en 18 cuotas con una tasa de interés muy reducida en comparación con las de mercado. A continuación, todos los detalles, requisitos y el modo de acceder.

La alternativa fue presentada antes de Navidad por el Banco Nación (BNA) -el principal banco público- en conjunto con la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, como parte un programa de beneficios orientado a promover el turismo interno.

Se trata, en concreto, de préstamos personales en pesos y a sola firma destinados exclusivamente a financiar el pago de los siguientes servicios en los principales destinos del país:

- Estadías en hoteles, hosterías y posadas (que pueden incluir el desayuno o media pensión).

- Alquileres temporarios turísticos que se contraten a través de inmobiliarias.

- Alquileres de espacios de sombra en balnearios, como las tradicionales carpas.

Lo particular es que en estos préstamos personales, a diferencia de los comunes, el banco no le entrega el dinero al usuario para que éste que pague el servicio en cuestión, sino que se lo deposita directamente al prestador o comercio, que debe estar previamente adherido al programa. Se podrá solicitar $250.000 como mínimo y de $5.000.000 como máximo. Los plazos de devolución, en tanto, podrán ser de 9, 12, 15 o 18 cuotas, según prefiera el cliente.

 

