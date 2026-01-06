PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
6 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

cine al aire libre
Conflicto entre EEUU y Venezuela
SIDE
vacaciones 2026
La Caldera
La caída de Maduro
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela
cine al aire libre
Conflicto entre EEUU y Venezuela
SIDE
vacaciones 2026
La Caldera
La caída de Maduro
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Conflicto entre EEUU y Venezuela

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

¿Quiénes pueden acceder a la ayuda?

Hogares y entidades de bien público sin acceso al servicio de gas.
Martes, 06 de enero de 2026 01:27
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Para acceder al subsidio focalizado con el que el Estado nacional asistirá a hogares con bajos ingresos y entidades de bien público en la adquisición de garrafas, beneficiarios del disuelto Plan Hogar y otros interesados deberán acreditar ingresos iguales o inferiores a las tres Canastas Básicas Totales que equivalen hoy a $3.771.987, para un hogar tipo dos. Se trata del modelo de familia que utiliza el INDEC para calcular la línea de pobreza e indigencia en el país y que, generalmente, se define como una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños).

También se contemplan situaciones de vulnerabilidad específicas, como la presencia de algún integrante con Certificado Unico de Discapacidad (CUD), Pensión Vitalicia para excombatientes o Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Documentación necesaria

Al momento de la inscripción será necesario contar con el número de CUIL de todos los mayores de 18 años del hogar, el Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y una dirección de correo electrónico personal.

El trámite, que ya se encuentra habilitado, debe realizarse de manera personal, exclusivamente por internet y sin intermediarios. Cabe resaltar que pueden inscribirse para contar con el subsidio focalizados no solo los hogares de menores ingresos, sino también entidades de bien público que no cuenten con conexión a la red de gas natural.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD