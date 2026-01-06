Tiroteo mortal durante un allanamiento

Un policía de la Bonaerense y un delincuente murieron en un tiroteo fatal en la Villa 18, San Martín, Buenos Aires y hay otros dos efectivos heridos, según confirmaron fuentes del hecho a la Agencia Noticias Argentinas.

La balacera sucedió ayer, lunes, por la madrugada en la calle Sargento Cabral al 5000, Villa 18, en el marco de un allanamiento por narcotráfico por parte de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Las autoridades explicaron que el procedimiento se desarrollaba con normalidad cuando personal de la UTOI, a bordo de un patrullero, intentó identificar a dos individuos y, al advertir la presencia policial, ambos sujetos se dieron a la fuga hacia el interior del asentamiento, iniciándose una persecución a pie.

La intervención permitió la aprehensión de dos personas en el interior de una vivienda, donde además se secuestró un chaleco antibalas, mientras que, en ese contexto, un tercer individuo abrió fuego contra los uniformados, desencadenando un enfrentamiento armado.

Como consecuencia del tiroteo, las autoridades informaron que: "tres efectivos policiales resultaron heridos, siendo trasladados de urgencia a distintos centros de salud. Uno de ellos, falleció posteriormente a raíz de las heridas recibidas, pese a los esfuerzos médicos".

Minutos más tarde, sobre la avenida Eva Perón, uno de los agresores que se dio a la fuga fue hallado abatido producto del enfrentamiento anterior.

Armas y droga

Durante las actuaciones se secuestró un arma de fuego calibre 9 mm, tipo pistola, con numeración suprimida, así como varios envoltorios con sustancia estupefaciente, compatibles a simple vista con clorhidrato de cocaína fraccionado. También se procedió a la incautación del armamento reglamentario del personal policial interviniente, conforme a los protocolos vigentes.

Según la información aportada, el policía que murió fue identificado como Santiago Oleksiuk, de 27 años, y recibió tiros en el cuerpo y en la cabeza.

Respecto a los heridos, fueron llevados al Hospital Eva Perón y se confirmó que uno de los agentes, Nicolás Muñoz, tiene disparos en el rostro, en el brazo derecho, en el hombro y en el glúteo izquierdo. Se supo que los efectivos permanecen internados, fuera de peligro y estables, bajo estricta observación.

El procedimiento y causa

El procedimiento quedó bajo la intervención de la UFI 3 del Departamento Judicial San Martín. En el lugar trabajó personal de la Gendarmería Nacional, que realizó pericias, y se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad del área. La causa, que concluyó con tres detenidos, fue caratulada como homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por tratarse de personal policial, en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.