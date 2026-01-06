Récord de visitantes: el teleférico y el cerro San Bernardo se afianzan como polo turístico

Mirar la ciudad desde las alturas siempre fue el plan predilecto de quienes visitan "La Linda", pero lo ocurrido durante el último año calendario marca un punto de inflexión en la historia del turismo de Salta. El Complejo Teleférico Salta no solo batió su propio techo, sino que redefinió su identidad, dejando de ser un mero medio de transporte para convertirse en un centro de experiencias integrales que atrae tanto a propios como a ajenos.

El balance final de 2025 arrojó una cifra que sacude positivamente los tableros estadísticos: un total de 437.825 usuarios eligieron los servicios del complejo. Este número no es una métrica aislada, sino que representa un incremento del 29,41% en comparación con el ejercicio anterior. Lo que en otros tiempos podría haber sido un crecimiento vegetativo, hoy se explica a través de la diversificación de la oferta y la modernización de la infraestructura.

El gran protagonista de este fenómeno fue, sin dudas, el Teleférico Aladelta. En su primer año de funcionamiento pleno, el nuevo sistema logró captar la atención de una demanda ávida de novedades, consolidándose como el complemento perfecto para el histórico Teleférico San Bernardo. Esta duplicidad de opciones permitió que el flujo de visitantes no solo creciera en volumen, sino también en tiempo de permanencia dentro del predio.

Cultura en las nubes: más allá del paisaje

Uno de los pilares que sostuvo este récord histórico fue la agenda de actividades que dotó de vida a ambas cimas. El complejo dejó de ser un balcón contemplativo para transformarse en un escenario. El punto máximo de esta estrategia se vivió el 8 de octubre de 2025, con la inauguración del anfiteatro “Las Voces de Orán”.

Aquel acto, encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz, no fue una inauguración más. La presencia de figuras de la talla del Chaqueño Palavecino, Guitarreros, Ahyre y los propios homenajeados de Orán, marcó el nacimiento de un nuevo referente cultural en la provincia. La música popular encontró en las alturas un auditorio natural que ya forma parte del circuito de los grandes eventos del NOA.

La visión detrás del éxito

Para Ángel Causarano, presidente del Complejo Teleférico Salta, estos resultados son la cosecha de una planificación orientada a la excelencia.

“Este récord de usuarios es el resultado de un trabajo sostenido, con una fuerte apuesta a la calidad del servicio, la seguridad y la generación de propuestas culturales y turísticas pensadas tanto para los salteños como para quienes visitan la provincia”, remarcó el directivo.

El desafío para el 2026 será mantener la vara alta. La institución reafirmó su compromiso de seguir impulsando espacios públicos de calidad y propuestas que fortalezcan el binomio turismo-cultura. Con una infraestructura renovada y el respaldo de casi medio millón de personas, el Teleférico de Salta ya no solo sube pasajeros: eleva el estándar del destino Salta hacia nuevos horizontes.