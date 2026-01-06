PUBLICIDAD

Rosca de reyes
Teleférico.
Rosca de reyes
Homicidio en Pizarro
Verano 2026 en Salta
Usina cultural
Día de Reyes Magos
Colectas solidarias
UNSa
Especial
Espectáculos

La Usina Cultural se llena de propuestas: cine, talleres, música, ferias y humor hasta el 11 de enero

Durante toda la semana, la Usina Cultural ofrece una agenda diversa con actividades para todas las edades: cine argentino, talleres creativos, ajedrez, yoga, ferias y música en vivo al aire libre, con opciones gratuitas y aranceladas que invitan a disfrutar del verano en la ciudad.
Martes, 06 de enero de 2026 12:40
La Usina Cultural renueva su programación y propone una semana cargada de actividades culturales, recreativas y formativas entre el lunes 5 y el domingo 11 de enero. Cine, talleres, música en vivo, humor, ferias y espacios de bienestar forman parte de una grilla pensada para públicos diversos y para compartir en familia.

La agenda comienza el martes 6 con la proyección de Husek, una película de Daniela Seggiaro que invita a reflexionar sobre el territorio, la identidad y los vínculos desde una mirada sensible y contemporánea. La función se realizará de 20 a 22 en el Teatro de la Usina Cultural.

El miércoles 7 será una de las jornadas más activas. Desde las 17 y hasta las 20, el SUM será escenario de una jornada abierta de ajedrez, organizada por el Club AMI, destinada a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de promover el juego como herramienta educativa, deportiva y de integración social. Ese mismo día, de 18 a 20, se dictará un taller de escritura creativa y reflexiva, coordinado por Paula Gorosito, orientado a cerrar el año, ordenar ideas y proyectar el 2026 a través de ejercicios personales y consignas lúdicas. La actividad es arancelada y requiere inscripción previa.

La música también tendrá su espacio el miércoles por la noche con la presentación de Fat Family, una propuesta que recorre el R&B, soul, funk, Motown y rock, con versiones de grandes referentes y un fuerte énfasis en el groove. El show será de 20 a 22 en el anfiteatro.

El jueves 8, en el mismo horario y escenario, subirá a escena Defolk, banda de folklore salteño con más de cinco años de trayectoria, reconocida por fusionar raíces tradicionales con una mirada actual y un sonido propio.

El viernes 9 llegará el turno del humor con Salta Stand Up, una noche de comedia en vivo con artistas locales y material original. El espectáculo se realizará desde las 20.30 en la zona de foodtrucks, con entrada libre y gratuita.

El sábado 10 combinará bienestar, juegos y música. Por la mañana, de 10 a 12, se desarrollará Santosha Yoga, una práctica abierta que propone posturas suaves y respiración consciente, ideal para equilibrar cuerpo y mente, sin necesidad de experiencia previa. Por la tarde, desde las 17 y hasta las 23, la Plaza de la Usina Cultural será sede de la Feria Infantil, con juegos, libros, moda circular, stickers y propuestas creativas pensadas para disfrutar en familia. La jornada cerrará con Criosho Music – Nocheros Lo-Fi, una relectura del folklore argentino desde el lenguaje lo-fi, con un homenaje a las canciones de Los Nocheros. El show será de 20 a 22 en el anfiteatro, con entrada libre y gratuita.

La semana concluirá el domingo 11 con la presentación de Los Bensáticos, banda salteña de rock nacional e internacional que combina composiciones propias con clásicos del género. El recital se realizará de 20 a 22 en el anfiteatro de la Usina Cultural.

Con propuestas gratuitas y accesibles, la Usina Cultural se consolida una vez más como un punto de encuentro clave para disfrutar del verano en Salta, promoviendo el arte, la participación y el acceso a la cultura. Si querés, puedo adaptar esta nota a formato web SEO, sumar un recuadro con la agenda día por día o preparar copys para redes sociales.

