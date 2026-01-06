Campaña solidaria por las familias inundadas del asentamiento San Javier

Las familias de asentamiento San Javier, afectadas por las inundaciones, que viven al lado del vertedero capitalino, necesitan la ayuda de los salteños. Para eso, un grupo organizó una colecta de donaciones para llevar.

Ante todo necesitan agua, pero también están pidiendo ropas de cama, vestimentas, colchones, ollas.

Las donaciones se reciben en un gimnasio ubicado en Juramento 480, de lunes a viernes, de 7 a 21 horas. También se pueden acercar y preguntar antes para saber que todo lo que done llegará efectivamente a las familias afectadas por las intensas lluvias de lo que va del año.

"Lo que mas nos pidieron fue agua. Nosotros ya estuvimos dejando una tanda de donaciones y las familias nos piden agua. Pero bueno, vimos que tienen extremas necesidades", dijo Lucas Méndez, miembro de la organización de la colecta.

"Justo hoy día ya cargamos una camioneta que ya fue llevando todas las donaciones para el vertedero. Ahora hay que volver a juntar un poco más, pero sí, sigue funcionando en la medida que ellos sigan necesitando. El tema está en que todavía la situación de la inundación está bastante complicada, por lo cual, agua van a necesitar siempre; eso es lo más importante", amplió.

Fotografía: Javier Rueda.

En realidad ellos forman parte de una iniciativa solidaria más grande que se llama "Proyecto Almas Gemelas", organizado por el padre Ezequiel Le Favi. Hay varios grupos que van juntando de todo y al grupo de Lucas le tocó agua, vestimenta y ropa de cama. A toda esa información se puede acceder visitando el gimnasio.

¿Cómo está la situación en el asentamiento?

Es una zona compleja de improvisada urbanización. Nadie sabe a ciencia cierta la cantidad de personas, pero se calcula que son al menos 400 familias las que actualmente están viviendo allí. El asentamiento se fue armando paulatinamente. Se asentaron ilegalmente, sin planificación, vinieron los problemas de los servicios y ahora es toda una población que vive en donde antes era una laguna; en consecuencia: se inunda todos los años.