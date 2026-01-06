PUBLICIDAD

Salta

La UNSa dictará una Tecnicatura en Turismo en la ciudad de Salta este año

Podrá cursarse por primera vez en la Sede Central, sin dejar de dictarse en Cafayate.
Martes, 06 de enero de 2026 14:43
La Universidad Nacional de Salta comenzará a dictar, a partir del Ciclo Lectivo 2026, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo en la Sede Central de la ciudad de Salta, una posibilidad que hasta ahora solo estaba disponible en la Delegación Regional Cafayate.

La apertura de una comisión en la capital provincial permitirá que estudiantes que residen en Salta y localidades cercanas puedan iniciar la carrera sin necesidad de trasladarse o mudarse a Cafayate, una limitación que hasta ahora condicionaba el acceso a esta oferta académica. Desde la Facultad aclararon que la tecnicatura continuará dictándose en Cafayate y que la nueva modalidad no reemplaza la propuesta existente, sino que la complementa.

Inscripción y condiciones de cursado

La preinscripción para el Ciclo Lectivo 2026 ya se encuentra habilitada y se realiza de manera virtual a través del sitio oficial de la UNSa. Los ingresantes de primer año podrán optar por cursar en la Sede Central Salta o en la Delegación Cafayate, según su lugar de residencia.

Para quienes elijan la Sede Central será obligatorio acreditar residencia en la ciudad de Salta o en localidades cercanas, mientras que quienes vivan en Cafayate deberán cursar en esa delegación. El cursado será presencial en ambas sedes, de lunes a viernes, en el horario de 19 a 23, y la comisión de Salta Capital tendrá un cupo máximo de 80 estudiantes. Una vez completado ese límite, los aspirantes deberán inscribirse en Cafayate.

