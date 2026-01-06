Santiago Remolques consolida su presencia en el norte argentino como concesionario oficial Sola y Brusa

Santiago Remolques se presenta como concesionario oficial de acoplados y semirremolques Sola y Brusa para las provincias de salta Jujuy Tucumán Catamarca y Santiago del estero combinando experiencia, calidad y respaldo de marca. Conversamos con Santiago López Allué fundador y administrador titular del concesionario.

¿Cuándo inició el concesionario y cómo fueron sus primeros pasos en el rubro?

El concesionario inició su actividad en el año 2020 como concesionario oficial de la firma Sola y Brusa. Si bien la empresa como tal es relativamente joven, yo ya contaba con una trayectoria de 14 años en el rubro, siempre vinculado al transporte de cargas. Esa experiencia previa fue clave para comprender las necesidades reales del sector y construir un proyecto basado en el conocimiento, la cercanía con el cliente y el compromiso a largo plazo.

Este 2025 que pasó pudimos habilitar nuestra sede física , y eso también es un paso muy importante para nosotros.

¿Cómo sienten que la inauguración del nuevo predio impacta en la labor diaria del concesionario?

Después de muchos años de recorrer rutas, visitar clientes en cada localidad y de que sean ellos quienes nos abran las puertas de sus empresas y sus hogares ,sentimos que era el momento de escribir este nuevo capítulo. De alguna manera, este predio representa también poder decirles nosotros: “bienvenidos a casa”.

Seguimos siendo partidarios de que la oficina es la calle y de que nuestro trabajo está donde el cliente nos necesite, y eso no va a cambiar.

Sin embargo, nos llena de orgullo contar hoy con un espacio propio donde exhibir nuestras unidades disponer de un stock de repuestos originales que nos pedían hace mucho nuestros clientes y recibir a quienes quieran conocernos. El nuevo predio, ubicado en Avenida Asunción s/n, ruta nacional 9 km 1590,8 . Se encuentra en una zona estratégica para nuestros clientes, en pleno auge y crecimiento comercial, donde conviven distintas propuestas de vehículos y maquinarias, lo que potencia la experiencia y el acceso al sector.

¿Qué buscan hoy los clientes del sector transporte?

Hoy los clientes buscan confiabilidad, asesoramiento personalizado y respuestas rápidas. Valoran mucho la cercanía, el acompañamiento y la posibilidad de adaptar el equipo a su tipo de carga, ruta y volumen de trabajo.

¿Cómo impacta la tecnología y la innovación en este tipo de equipos?

La innovación permite mejorar la eficiencia, la seguridad y la durabilidad de los acoplados y semirremolques. En ese sentido nos orgullece poder ser el nexo entre los clientes que nos eligen y Sola y Brusa , una de las empresas con mayor desarrollo tecnológico del sector.

La fábrica ,inició sus actividades en 1961 y fue la primera del rubro en incoporar tecnología de cataforesis: un proceso de pintado por inmersión que permite lograr excelentes terminaciones y mayor resistencia anti corrosión. Se está trabajando con nuevos materiales y se implementó un nuevo carrozado apuntando a diseños más eficientes que hacen que el transporte sea más seguro y rentable.

¿Qué distingue a su concesionario dentro del mercado?

Nos distingue el trato personalizado, la experiencia en el rubro y el compromiso con cada cliente. Entendemos que detrás de cada compra hay una inversión importante y un proyecto de trabajo, por eso acompañamos antes, durante y después de la entrega del equipo.

¿Cómo proyectan el año que comienza para el concesionario?

Argentina es un país desafiante, con un contexto cambiante que exige adaptación permanente. No obstante, afrontamos este nuevo año con confianza en nuestro propósito y, especialmente, en el equipo humano que conforma Santiago Remolques. La transparencia, la honestidad y el compromiso han sido, desde nuestros inicios, los valores fundamentales de la marca y continúan guiando cada una de nuestras decisiones, aun en escenarios complejos.

Asimismo, nos enorgullece ser una fuente de trabajo para cada vez más personas que se suman a esta misión compartida de acompañar al transporte de cargas y contribuir a mantener el mundo en movimiento.

¿Qué opciones de financiación ofrece Santiago Remolques y cómo pueden contactarse los interesados para conocer la oferta comercial?

En materia de financiación, la concesionaria ofrece distintas alternativas, tanto financiación directa de fabrica como planes de ahorro ,lo que facilita el acceso a quienes planean adquirir o renovar sus acoplados y semirremolques.

Quienes deseen conocer la oferta comercial de Santiago Remolques pueden acercarse al local ubicado en Avenida Asuncion S/ N . La atención es de lunes a viernes de 8 a 18, y los sábados de 9 a 13. También se pueden realizar consultas y coordinar visitas al 387 506 2121 , o a través de Instagram en @santiagoremolques, donde se muestran los modelos disponibles y las novedades de la marca.