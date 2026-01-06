ANMAT ordenó el retiro preventivo de fórmulas infantiles de Nestlé por la posible presencia de una bacteria 

La ANMAT confirmó que la empresa Nestlé Argentina S.A. puso en marcha un retiro voluntario y preventivo de determinados lotes de fórmulas infantiles comercializadas en el país, luego de detectarse la posible presencia de la toxina Cereulida, generada por el microorganismo Bacillus cereus, en un insumo utilizado durante la elaboración.

Según informó el organismo sanitario, ya se coordinan acciones con las autoridades sanitarias provinciales para garantizar que los productos involucrados sean retirados de la venta en todo el territorio nacional.

La bacteria Bacillus cereus puede encontrarse en el ambiente, como en el suelo y el agua, y tiene la capacidad de producir toxinas resistentes al calor. La Cereulida puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre, con un riesgo mayor en lactantes, debido a la posibilidad de deshidratación y complicaciones.

Desde la empresa aclararon que no existen reportes confirmados de enfermedades asociadas al consumo de los productos retirados. Sin embargo, la medida fue adoptada como precaución, en línea con los protocolos de seguridad y calidad.

Productos y lotes afectados

Nestlé NAN Optipro 1 con HMO – 400 g

Lotes:

– 517628872A (venc. 31/12/2026)

– 524128872A (venc. 28/02/2027)

– 524728872A (venc. 31/03/2027)

Nestlé NAN Optipro 1 con HMO – 800 g

Lotes:

– 517628872A

– 522828872A

– 524128872A

– 528928872A

– 528928872B

– 529028872A

– 533228872B

– 533328872A

(Vencimientos entre diciembre de 2026 y mayo de 2027)

Nestlé Alfamino – 400 g

Producto importado de Suiza

Lote: 51690017Y1 (venc. 30/06/2027)

Recomendaciones

– No consumir los productos pertenecientes a los lotes mencionados.

– Comerciantes y distribuidores deben retirarlos de la comercialización inmediata, tanto en tiendas físicas como virtuales.

– Los consumidores deben conservar los productos y comunicarse con la empresa para coordinar su retiro.

Para consultas, Nestlé habilitó el teléfono 0800-999-8100 (opción 3) y el correo [email protected]

La compañía aclaró que el resto de las fórmulas infantiles de Nestlé y los lotes no incluidos en el retiro son seguros para el consumo.

Qué es la Cereulida

La Cereulida es una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus. Se caracteriza por ser resistente al calor, por lo que no se elimina con la cocción ni con procesos habituales de preparación de alimentos. Su ingesta puede provocar dos tipos de cuadros: el síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos entre 1 y 6 horas después del consumo, y el síndrome diarreico, que puede causar diarrea, dolor abdominal y fiebre entre 8 y 16 horas más tarde. En el caso de los lactantes, el riesgo es mayor debido a la posibilidad de deshidratación y complicaciones, lo que motiva los retiros preventivos cuando se detecta su posible presencia.