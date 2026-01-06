Etapa 3 del Rally Dakar: el resto de la legión argentina sigue en carrera

Más allá de las actuaciones de Luciano y Kevin Benavides, la Etapa 3 del Rally Dakar también dejó novedades para el resto de los representantes argentinos, que lograron superar una jornada extensa, exigente y peligrosa, manteniéndose firmes en competencia.

En la división Rally2, Juan Santiago Rostan tuvo una progresión positiva y escaló hasta el puesto 40 de la clasificación general, mientras que Leonardo Cola avanzó al 46° lugar. Ambos continúan enfocados en su principal objetivo: completar el desafío y llegar a la meta final del Dakar el próximo 17 de enero.

Dentro de la categoría Challenger, donde el salteño Kevin Benavides transita su debut en cuatro ruedas, el pampeano David Zille y el cordobés Sebastián Cesana cedieron el liderazgo de la divisional, que ahora tiene al sudafricano Yasir Seaidan como nuevo puntero. La gran noticia de la jornada fue el triunfo de etapa del navegante argentino y bombero voluntario Augusto Sanz, junto a la holandesa Puck Klaasen, quienes además se convirtieron en los nuevos escoltas de la general a bordo del GRally.

El matrimonio cordobés integrado por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, representantes del equipo Beduino, protagonizó una importante recuperación y ahora se ubica 6° en la general. También sigue en carrera el chileno Lucas del Río, con el mendocino Bruno Jacomy como copiloto.

En tanto, Pablo Copetti se mantiene en el 15° puesto, mientras que Fernando Acosta, copiloto del español Oscar Ral, arribó último en la etapa y figura 32° en el clasificador acumulado.

En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi firmaron un valioso 5° puesto con su Can-Am, confirmando una fuerte recuperación tras un lunes complicado que los había relegado fuera del top 20. Por su parte, Manuel Andújar y Andrés Frini finalizaron 13° en la etapa y continúan 9° en la general.

Finalmente, en el Dakar Future Mission 1000, Benjamín Pascual sigue liderando con la moto eléctrica del equipo chino Segway, junto a su compañero asiático Yi Guanghi, igualado en tiempos con el camión híbrido MAN del trío español Juvanteny-Criado-Rivas. En la categoría Classic (autos históricos), Gastón Mattarucco, como navegante del colombiano Javier Vélez, se ubica en el puesto 60.