22°
6 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Lionel Messi
Fundación Hope
Rally Dakar 2026
Christian Petersen
Cataratas Tres Palmeras
Clima en Salta
Lionel Messi
Fundación Hope
Rally Dakar 2026
Christian Petersen
Cataratas Tres Palmeras
Clima en Salta
Salta

Clima en Salta: después de la calma, ¿vuelve la lluvia? Enterate qué localidades tienen alerta meteorológica

Qué dice el el informe oficial Servicio Meteorológico Nacional.
Martes, 06 de enero de 2026 20:02
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a distintas localidades de la provincia de Salta entre el miércoles y el jueves, con fenómenos que podrían alcanzar intensidad fuerte a severa en algunos sectores.

Según el informe oficial, el miércoles, cuya máxima será de 28º, el alerta se activará entre la tarde y la noche en zonas aledañas a la capital salteña y en distintos valles de la provincia. Las áreas comprendidas son los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos

Durante este período, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Los fenómenos podrán estar acompañados por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual. En los sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

En tanto, el jueves el alerta amarilla se extenderá y alcanzará directamente a la ciudad de Salta capital, además de las localidades de Cerrillos, Guachipas y La Viña. También se verán afectadas la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate. En esta jornada, la capital salteña tendrá una mínima de 17º y la máxima será de 28º.

