Cómo agota fingir que no nada pasa

"Este país es una fábrica de noticias", dice -en off- la voz de Nelson Castro en el último anuncio del canal Todo Noticias. "No para. No avisa. No duerme. Te acostas con una realidad y te despertás con otra (…) Acá no existe el día tranquilo. 'Hoy no pasó nada' es un último momento que seguro jamás vamos a dar. La realidad argentina viaja en una Ferrari y no por esto" sigue diciendo Nelson Castro mientras las imágenes muestran a Carlos Saúl Menen recostado en "su" Ferrari. "Hay que llegar rápido; mostrar rápido; analizar rápido. ¿Vértigo?; No… tráeme a vértigo que nosotros le explicamos lo que es la velocidad"; remata Nelson Castro. Tiene razón. Pasan demasiadas cosas y todas a demasiada velocidad. No hay tiempo de pensar y opinar sobre un tema dado que ya sucedieron otras diez cosas más.

En esta vorágine, un ministro de la Nación -confundiendo su rol y la realidad- insta a los argentinos a aprovechar la sancionada Ley de Inocencia Fiscal; y a depositar en los bancos "los dólares del colchón". No miento ni exagero. El ministro dijo en su cuenta en X:

Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no

pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente

dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la

persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de

ganancia… https://t.co/WW9NA3L3X0

— totocaputo (@LuisCaputoAR) December 27, 2025

Creo que el ministro confunde varias cosas. En primer lugar, la ley sancionada por el Congreso no había sido promulgada ni publicada en el Boletín Oficial -al momento del tweet-; por lo cual no tenía -en ese momento - fuerza de Ley. En segundo lugar, los bancos no "rompen las pelotas" (sic). Cumplen con las obligaciones que les pautan sus Casas Matrices y las normas internacionales sobre lavado de dinero. A este respecto, cabe preguntarse si la Ley sancionada por el Congreso no contraviene pactos y normas internacionales que Argentina ha firmado con anterioridad. Estoy seguro de que sí lo hace.

Si un gerente de un banco no local, aceptara un depósito por 100.000 dólares sin otro comprobante más que la adhesión al sistema simplificado de Ganancias -como afirma Caputo-; la Casa Matriz de dicho banco ¿no debería preocuparse? ¿No estaría incumpliendo normas internas; tanto como leyes y normas internacionales? Es incorrecto que Caputo haya "apretado mediáticamente" a los bancos y a potenciales ciudadanos que se hubieran adherido a los beneficios de esta dudosa Ley antes de que la misma tuviera fuerza de Ley. Por último, si el presidente del Banco Nación hubiera hecho caso al ministro antes de la promulgación; ¿no habría incumplido, a su vez, la ley vigente a ese momento? El apuro no justifica la desprolijidad.

Leyes

Me extraña del ministro Caputo que supo ser un "Chicago Boy" y que conoce al dedillo las "normas de compliance" de toda entidad extranjera sujeta tanto a las leyes locales como a las leyes del país donde está radicada su Casa Matriz, como a las leyes y regulaciones internacionales a las que esa entidad haya adherido. Pero también es cierto que el ministro hace rato ha perdido su centro y que se ha decantado por una militancia propia de un trol libertario antes que por la seriedad que corresponde a un ministro de la Nación.

Pero hay otro aspecto que me preocupa mucho -mucho- más. Me pregunto si la desesperación del ministro por hacerse de los dólares no blanqueados y en guarda de una cierta cantidad de argentinos no obedece a una situación financiera delicada y preocupante; situación resaltada por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de los Estados Unidos.

Hace poco, este Servicio publicó un informe sobre el swap por 20.000 millones de dólares que la administración Trump le otorgó a Argentina. El documento plantea dudas sobre el cumplimiento de los futuros pagos de deuda y el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI; así como establece distintos cursos de acción que podría tomar el Congreso estadounidense frente a la ayuda definida por Trump. El CRS advierte que los riesgos económicos de la Argentina siguen siendo altos. Según el informe, el impacto real de la ayuda dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener las reformas en marcha, cumplir con los compromisos asumidos con el FMI y avanzar en un esquema macroeconómico que reduzca la dependencia del financiamiento externo. Para los analistas del Congreso, estos factores serán determinantes a la hora de evaluar la continuidad y las condiciones del respaldo de los Estados Unidos en los próximos meses.

"Te acostas con una realidad y te despertás con otra". ¿No estaremos a las puertas de otra debacle financiera y económica -y política- sin igual; ¿como a la que el propio Caputo nos llevó, algunos años atrás? Lo siento, pero son preguntas que no puedo dejar de hacer ante lo impropio y violento de su tweet. Ojalá que no. Por Dios, ojalá que no.

En lo personal, así como Nelson Castro quiere tener cara a cara a "Vértigo" para explicarle qué es la velocidad; a mí me gustaría tener frente a frente a "Demencia" y poder explicarle cómo agota fingir que no nos pasa nada y, aun así, seguir adelante como si nada nos pasara; de verdad.