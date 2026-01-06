Una venta tentadora, un detalle fuera de lugar y una camioneta robada que apareció en Salta

La escena no comenzó con sirenas ni patrulleros, sino con una publicación en redes sociales. Una oferta llamativa, prolijamente presentada, despertó la atención de especialistas que, acostumbrados a leer entre líneas, advirtieron que algo no cerraba del todo. A partir de ese primer indicio, se activó una investigación silenciosa que terminaría, horas después, con la recuperación de una camioneta de alta gama que tenía pedido de secuestro vigente en la provincia de Córdoba.

El trabajo estuvo a cargo de efectivos de la División Sustracción de Automotores, quienes detectaron que el vehículo ofrecido para la venta presentaba anomalías tanto en su descripción como en la documentación exhibida. Lejos de un procedimiento improvisado, los investigadores avanzaron con tareas de inteligencia, que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad, seguimientos discretos y vigilancia en distintos puntos de la ciudad.

Con esos datos, lograron ubicar el rodado durante la mañana del lunes en la intersección de la Circunvalación Sudeste y la Ruta Provincial 39, en la zona sur de la capital salteña. Allí se realizó la verificación física del vehículo, un paso clave para confirmar las sospechas iniciales.

El resultado fue contundente: la camioneta registraba un pedido de secuestro activo emitido por autoridades judiciales de Córdoba, y la documentación que la acompañaba era apócrifa. Este hallazgo permitió cerrar el círculo de la investigación y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

La poseedora del rodado, una mujer mayor de edad, fue identificada en el lugar y quedó, junto con el vehículo, a disposición de la Justicia. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal 4, que ahora deberá determinar las responsabilidades y el origen de la maniobra.

Más allá del procedimiento puntual, el episodio vuelve a poner en foco el uso de plataformas digitales como canal para la comercialización de vehículos con irregularidades y el rol clave de las áreas especializadas en detectar este tipo de operaciones. En este caso, una alerta a tiempo permitió recuperar un bien buscado por la Justicia y evitar que el circuito ilegal siguiera sumando kilómetros, y que una persona se vea estafada en su buena fe al adquirir ese bien, en este caso, uina camioneta de alta gama.