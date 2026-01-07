Aguaray: prisión preventiva para acusados de homicidio

El fiscal penal Rafael José Medina, interino en la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina Judicial (OfiJu), donde se trató el pedido de prisión preventiva oportunamente solicitado para tres hombres mayores de edad, imputados como coautores del delito de homicidio simple en perjuicio del músico Federico Villagra (33).

En el expediente constan tres imputados actualmente detenidos con prisión preventiva, y además existe un pedido de captura vigente para un cuarto sospechoso, que permanece prófugo.

Tras escuchar los fundamentos expuestos por las partes, el juez de Garantías Héctor Mariscal Astigueta hizo lugar a la solicitud del fiscal Medina y dictó la prisión preventiva de los tres acusados.

Cabe recordar que el 23 de noviembre, en la localidad de Aguaray, Villagra fue encontrado gravemente lesionado en la vía pública. Fue auxiliado y trasladado inicialmente al hospital local, luego derivado al hospital de Tartagal y finalmente al nosocomio de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde fue intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con la investigación, los acusados fueron identificados como sospechosos de haber golpeado brutalmente al hombre de 33 años, provocándole lesiones gravísimas que derivaron en su muerte, ocurrida el 6 de diciembre.

Tras el fallecimiento de Villagra, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a tres hombres como coautores del delito de homicidio simple.

La solicitud de la Fiscalía

Luego de la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que los acusados permanezcan detenidos mientras se cumplían diversas medidas investigativas orientadas al esclarecimiento de lo ocurrido el 23 de noviembre en Aguaray. Como resultado de esas actuaciones, se dispuso finalmente la prisión preventiva.

Ese día, Federico Villagra fue hallado lesionado sobre avenida Celso Testa, antes de su intersección con Mariano Moreno. Tras los distintos traslados hospitalarios, falleció días después en Orán.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por su madre ante la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, lo que permitió individualizar a los sospechosos. En una primera instancia, los detenidos habían sido imputados como coautores del delito de lesiones agravadas en banda.

Ante la gravedad del hecho, las actuaciones fueron remitidas a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas y, tras la muerte de la víctima, la calificación legal fue agravada para los imputados.