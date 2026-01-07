El Banco Central compró USD 100 millones en dos días

En el marco de la nueva política cambiaria y del esquema de bandas de flotación, el Banco Central volvió a intervenir ayer martes en el mercado oficial y compró divisas por US$ 83 millones, lo que permitió que las reservas internacionales superaran los US$ 44.000 millones por primera vez en los últimos tres años.

Con esta nueva intervención, las compras del organismo en apenas dos ruedas alcanzaron los US$ 104 millones, ya que el lunes había adquirido otros US$ 21 millones. De este modo, las reservas brutas treparon hasta los US$ 44.187 millones, según informó la Agencia Noticias Argentinas, en una jornada en la que el mercado siguió de cerca las señales oficiales ante el pago de deuda previsto para este viernes.

El Tesoro deberá afrontar vencimientos por unos US$ 4.200 millones correspondientes a bonos soberanos, un factor que mantuvo en vilo a los inversores. En ese contexto, el dólar mayorista retrocedió hasta los $ 1.468, mientras que en el Banco Nación el tipo de cambio minorista bajó $ 5 y cerró a $ 1.490.

El organismo aprovechó el descenso del tipo de cambio

La reaparición del Banco Central como comprador neto en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se dio en una rueda de mayor volumen, con operaciones por más de US$ 573 millones en el mercado oficial y US$ 553 millones en el segmento de futuros. Operadores señalaron que el organismo aprovechó el descenso del tipo de cambio, que llegó a tocar mínimos de $ 1.466 después del mediodía, para concretar las compras.

Con el nuevo esquema vigente desde el viernes pasado, el Banco Central se comprometió a intervenir comprando hasta el 5% del total operado. Tras el cierre de la jornada, la autoridad monetaria confirmó la adquisición de los US$ 83 millones.

Desde el organismo destacaron que la intervención se realizó con el tipo de cambio en baja. "Lo importante del día es que se compraron US$ 83 millones con el tipo de cambio hacia abajo. Esto quiere decir que cuando el BCRA compra en forma inteligente y consistente con la dinámica monetaria no necesariamente sube el tipo de cambio", señalaron fuentes oficiales.

El aumento de las reservas no solo estuvo explicado por las compras en el mercado cambiario, sino también por un incremento de US$ 102 millones en las tenencias de oro, en un contexto de suba del metal a nivel internacional. En la City también se especuló con el posible ingreso de unos US$ 700 millones por licitaciones de hidroeléctricas, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

"Importa más la película que la foto"

Analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron que el compromiso del equipo económico de acumular US$ 10.000 millones en reservas durante 2026 alinea al Gobierno con un consenso compartido entre el FMI y el mercado. No obstante, aclararon que "importa más la película que la foto", en referencia a la señal de consistencia en el sendero de acumulación.

En paralelo, la estrategia del Banco Central se dio en un contexto de persistente presencia del Tesoro como vendedor de dólares para suplir la caída de la oferta, una dinámica que, según operadores, impacta en la liquidez del sistema. En la City interpretan que este esquema apunta a mantener al dólar lejos del techo de la banda cambiaria, en momentos en que comienza a debilitarse la demanda de pesos y en la antesala de nuevas licitaciones de deuda en moneda local.