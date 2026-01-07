Milei prepara su discurso para el foro de Davos

El presidente Javier Milei trabaja por estas horas en el discurso que pronunciará a mediados de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, donde volverá a posicionar a la Argentina como una plataforma de difusión de las ideas libertarias y del liberalismo económico, según confirmaron fuentes oficiales.

El mandatario viajará a Suiza acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, para participar del foro que se desarrollará del 19 al 23 de enero bajo el lema "Un espíritu de diálogo"

Según se supo, Milei insistirá en respaldar "la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista". "El Presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común", indicaron. Se espera que además respalde al accionar de su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela.

En Balcarce 50 detectan que Davos representa una plataforma global para difundir las ideas libertarias y que lleguen a todo el mundo. "Milei toma el primer discurso de Davos como un discurso fundacional de su gestión que le permitió cobrar protagonismo y relevancia a nivel mundial", confesó un funcionario. Allí el mandatario insistirá en la necesidad de una cumbre de líderes de derecha con referentes regionales como José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).

En la edición pasada, Milei había lanzado duras críticas contra la ideología de género, en lo que despertó el rechazo de la comunidad LGBT que se volcó a las calles.