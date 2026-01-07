Recuperan una costosa maquinaria vial

Una costosa maquinaria vial fue recuperada en las últimas horas por la Policía, tras la denuncia de su desaparición días atrás desde un predio cercano a La Almudena, utilizado como obrador, informaron fuentes a la prensa.

Para localizar la maquinaria, valuada en más de 40 millones de pesos, los investigadores llevaron adelante un trabajo exhaustivo que permitió dar con el elemento sustraído.

Por el momento, hay una persona sospechosa de haber participado en el robo, aunque su identidad no fue difundida oficialmente.

Operativo

En el complejo procedimiento intervinieron efectivos del Grupo Investigativo del Sector 1A, quienes realizaron tareas de seguimiento, análisis de cámaras de seguridad y recolección de testimonios.

Como resultado de esas pesquisas, la maquinaria —un martillo hidráulico— fue hallada a la vera de la Circunvalación Oeste, en la intersección con la ruta provincial 99, en inmediaciones del río Arenales. No trascendió cómo los autores del hecho lograron trasladar el pesado equipo hasta ese lugar.

Un hombre de 42 años fue identificado como presunto partícipe de la maniobra de apoderamiento.

Denuncia

Fuentes policiales precisaron que la intervención se originó a partir de la denuncia del propietario del equipo, que había sido sustraído de un predio ubicado sobre la ruta provincial 28, en la localidad de San Lorenzo. Según indicaron, los delincuentes habrían dejado la maquinaria oculta en la zona con la intención de trasladarla posteriormente a un posible comprador.

.