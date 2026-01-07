Hasta el viernes, lluvias intensas y tormentas marcarán el pulso del clima en Salta

El verano salteño vuelve a imponer su propio ritmo. No lo hace con temperaturas extremas ni con un cielo despejado, sino con nubes cargadas, lluvias persistentes y un escenario climático que obliga a mirar el cielo con atención. Desde la tarde de este miércoles 7 de enero y hasta la madrugada del viernes 9, la Ciudad de Salta transitará días de inestabilidad, bajo alerta amarilla por tormentas.

El meteorólogo José Velázquez explicó que el período más activo se dará entre la tarde de hoy y el viernes, con chaparrones y tormentas que podrían intensificarse durante la madrugada del último día. El pasaje de un sistema frontal favorecerá la caída de abundante agua en cortos períodos, una característica típica de esta etapa del verano. Según las previsiones, el sábado traería un alivio, con una mejora gradual de las condiciones.

Ante este panorama, desde el municipio se insiste en reforzar las medidas de prevención, sobre todo en los sectores más expuestos a anegamientos. La recomendación central apunta a evitar sacar los residuos en horarios de lluvia y a colocarlos en lugares seguros, para impedir que el agua los arrastre y obstruya los desagües pluviales. También se aconseja no estacionar vehículos cerca de árboles ni en zonas históricamente inundables, y extremar la precaución al circular por calles con acumulación de agua.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, en coordinación con organismos técnicos, mantiene un seguimiento permanente del fenómeno. La tarea se concentra en advertir, prevenir y anticiparse a los efectos de las tormentas, una dinámica que se repite cada verano pero que requiere atención constante por la variabilidad de los eventos.

Alerta amarilla en valles y pre Puna

El escenario de inestabilidad no se limita a la capital. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para amplias zonas de los Valles y la Pre Puna de la provincia, con vigencia entre las 12 y las 0 horas.

La advertencia alcanza a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, además de la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria. En estas regiones se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas con características fuertes o severas.

De acuerdo con el informe oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas de viento de hasta 80 km/h, caída de granizo e intensa actividad eléctrica. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en puntos puntuales esos registros sean superados. En sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo o nieve.

Mientras el cielo anuncia jornadas movidas, la clave vuelve a ser la precaución. El clima seguirá marcando la agenda cotidiana en Salta, al menos hasta el viernes, cuando el verano podría dar una breve tregua.