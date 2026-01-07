PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
7 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Vacaciones en cultura
incendio en chubut
reforma laboral de Milei
El tiempo en Salta
La caída de Maduro
Rally Dakar 2026
Homicidio en Salta
Siniestro vial
festival de los artesanos de san carlos
Especial
Vacaciones en cultura
incendio en chubut
reforma laboral de Milei
El tiempo en Salta
La caída de Maduro
Rally Dakar 2026
Homicidio en Salta
Siniestro vial
festival de los artesanos de san carlos
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1515.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
El tiempo en Salta

Hasta el viernes, lluvias intensas y tormentas marcarán el pulso del clima en Salta

El pronóstico anticipa jornadas inestables con chaparrones, actividad eléctrica y ráfagas en la capital y amplias zonas del interior. Piden extremar cuidados y prevenir anegamientos mientras se espera una mejora hacia el fin de semana.
Miércoles, 07 de enero de 2026 11:12
Hasta el viernes rige la alerta amarilla por tormentas en la ciudad y el Valle de Lerma.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El verano salteño vuelve a imponer su propio ritmo. No lo hace con temperaturas extremas ni con un cielo despejado, sino con nubes cargadas, lluvias persistentes y un escenario climático que obliga a mirar el cielo con atención. Desde la tarde de este miércoles 7 de enero y hasta la madrugada del viernes 9, la Ciudad de Salta transitará días de inestabilidad, bajo alerta amarilla por tormentas.

El meteorólogo José Velázquez explicó que el período más activo se dará entre la tarde de hoy y el viernes, con chaparrones y tormentas que podrían intensificarse durante la madrugada del último día. El pasaje de un sistema frontal favorecerá la caída de abundante agua en cortos períodos, una característica típica de esta etapa del verano. Según las previsiones, el sábado traería un alivio, con una mejora gradual de las condiciones.

Ante este panorama, desde el municipio se insiste en reforzar las medidas de prevención, sobre todo en los sectores más expuestos a anegamientos. La recomendación central apunta a evitar sacar los residuos en horarios de lluvia y a colocarlos en lugares seguros, para impedir que el agua los arrastre y obstruya los desagües pluviales. También se aconseja no estacionar vehículos cerca de árboles ni en zonas históricamente inundables, y extremar la precaución al circular por calles con acumulación de agua.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, en coordinación con organismos técnicos, mantiene un seguimiento permanente del fenómeno. La tarea se concentra en advertir, prevenir y anticiparse a los efectos de las tormentas, una dinámica que se repite cada verano pero que requiere atención constante por la variabilidad de los eventos.

Alerta amarilla en valles y pre Puna

El escenario de inestabilidad no se limita a la capital. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para amplias zonas de los Valles y la Pre Puna de la provincia, con vigencia entre las 12 y las 0 horas.

La advertencia alcanza a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, además de la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria. En estas regiones se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas con características fuertes o severas.

De acuerdo con el informe oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas de viento de hasta 80 km/h, caída de granizo e intensa actividad eléctrica. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en puntos puntuales esos registros sean superados. En sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo o nieve.

Mientras el cielo anuncia jornadas movidas, la clave vuelve a ser la precaución. El clima seguirá marcando la agenda cotidiana en Salta, al menos hasta el viernes, cuando el verano podría dar una breve tregua.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD