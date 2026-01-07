Peterhansel, el "Monsieur Dakar", sigue vigente y vuelve a quedarse con una victoria de etapas

Stéphane Peterhansel volvió a demostrar por qué es una leyenda del Dakar, después de que el francés se adjudicara la cuarta etapa del Rally Dakar en la categoría Stock de autos y protagonizara una de las grandes remontadas del día, recortando 25 minutos a Ronald Basso, segundo, que le precede en la clasificación general.



"Monsieur Dakar", como se lo conoce a causa de sus 35 presencias en la prueba, mantiene la tercera posición de la general, pero ahora se sitúa a sólo 1 minuto y 19 segundos del piloto del Toyota Auto Body, reabriendo por completo la lucha por el podio.

“Monsieur Dakar", con 60 años, compite actualmente en la categoría stock.

Por delante, el lituano Rokas Baciuska, navegado por el español Oriol Vidal, conserva el liderato con autoridad, con 42 minutos y 36 segundos de ventaja sobre Basso y 43 minutos y 55 segundos sobre Peterhansel.

La victoria de etapa supone la primera para Peterhansel y Michaël Metge en la categoría Stock y llega acompañada de un mensaje claro a sus rivales. El Defender fue el gran protagonista del día y firmó un doblete en la especial, copando los dos primeros puestos.

En motos se impuso durante las ediciones de 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 y 1998.

Peterhansel se impuso con solidez, por delante de la estadounidense Sara Price, que terminó segunda a 5 minutos y 12 segundos, mientras que Baciuska completó el podio de la etapa a 11 minutos y 52 segundos.El resultado refuerza el gran momento del vehículo británico, que mostró fiabilidad y rendimiento en una jornada exigente, y confirma que la experiencia sigue siendo un valor decisivo en el Dakar.Peterhansel, el piloto más laureado de la historia de la prueba, vuelve a colocarse en una posición privilegiada para seguir escalando en la general.

El máximo ganador del Dakar

Peterhansel ganó en 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 y 2021.

El francés Stéphane Peterhansel tiene el récord de cantidad de triunfos en la competencia con 14. El llamado “Monsieur Dakar" logró ganar el Rally Dakar en motos y también con autos. Con dos ruedas triunfó en las ediciones de 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 y 1998. En tanto que sobre cuatro ruedas lo hizo en 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 y 2021.