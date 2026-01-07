Con un gran show, Ciudad de Navidad cerró su edición N°60

En el Día de Reyes y con gran cantidad de público, se llevó adelante el cierre de la edición N°60 de Ciudad de Navidad, con un show especial que convocó a una gran cantidad de salteños y turistas, quienes se acercaron a compartir una noche cargada de música, emoción y tradición.

El espectáculo de cierre contó con la destacada participación del grupo Canto 4, que brindó un show único y acompañó este momento tan significativo, poniendo en valor la identidad cultural y el espíritu festivo que caracteriza a Ciudad de Navidad.

De esta manera, culminó una edición histórica que, a lo largo de sus funciones, reunió a familias, visitantes y artistas, reafirmando a Ciudad de Navidad como una de las propuestas culturales más emblemáticas de la ciudad de Salta y un punto de encuentro para celebrar nuestras tradiciones.

Pesebre criollo

Por otra parte. la Municipalidad, a través de la Agencia Cultura Activa, llevó adelante con gran éxito una nueva presentación del Pesebre Viviente Criollo en el anfiteatro Gustavo "Cuchi" Leguizamón, donde una gran cantidad de vecinos y turistas acompañó la propuesta y colmó el espacio.

La actividad se realizó ayer, en el marco de las celebraciones por el Día de Reyes Magos, y ofreció una emotiva puesta en escena destinada a toda la familia, con entrada libre y gratuita. El público acompañó con atención y entusiasmo cada momento de la representación, en un clima de profundo respeto, emoción y espíritu comunitario.

El Pesebre Viviente Criollo es un proyecto que nació en Villa Lavalle y que, a lo largo de los años, recorrió distintos barrios y espacios de la ciudad, consolidándose como una de las expresiones culturales y populares más representativas de estas fechas.

La puesta en escena estuvo a cargo de más de 60 vecinos de la ciudad, bajo la dirección de María Aurora Pedro, junto al Movimiento Navideño de Salta y recreó el primer tramo de la vida de Jesús.