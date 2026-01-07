Estados Unidos y Colombia buscan recomponer el diálogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que contempla reunirse con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, tras mantener una llamada telefónica en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Trump señaló en su red social Truth Social que fue "un gran honor" hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas Administraciones.

El mandatario estadounidense afirmó que agradeció la llamada y el tono de la conversación, y expresó su disposición a reunirse con su homólogo colombiano en un futuro próximo.

El presidente norteamericano dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ya trabajan en los arreglos necesarios para concretar el encuentro, que, según precisó, se celebrará en la Casa Blanca, en Washington.

Por su parte, Petro dijo este miércoles que en la llamada telefónica que sostuvo esta tarde con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, le pidió restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de su Cancillería y el Departamento de Estado, interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación bilateral.

Ayer hubo manifestaciones en Colombia convocadas por Petro para defender la soberanía.