Con beneficios y cuotas, ya se puede adelantar el pago de impuestos municipales

En un contexto económico donde la previsibilidad es el activo más buscado por las familias salteñas, la Municipalidad de Salta dio inicio hoy al calendario de Pago Anual de Tributos Municipales 2026. Más que un simple trámite administrativo, la medida se presenta como una herramienta de planificación financiera para quienes buscan despreocuparse de los aumentos y vencimientos mensuales, garantizando un ahorro directo.

La estrategia de este año no solo premia la antelación, sino que ofrece una flexibilidad al dividir las opciones de beneficio en dos grandes esquemas: la cancelación anual y la semestral. Ambas modalidades están diseñadas para que el vecino pueda elegir el traje que mejor le calce a su economía doméstica, manteniendo el acceso a cuotas sin interés, un alivio fundamental para no descapitalizarse en el intento.

Las dos rutas del ahorro: ¿Qué conviene más?

El esquema de beneficios es claro y apunta a reducir la carga tributaria de manera significativa:

Opción Anual: Es la apuesta más fuerte. Quienes decidan cancelar el año completo por adelantado recibirán una bonificación de dos meses , lo que significa que noviembre y diciembre quedan totalmente bonificados. Es, en la práctica, un descuento cercano al 17% sobre el total del ejercicio.

Opción Semestral: Pensada para quienes prefieren una gestión a corto plazo, esta modalidad otorga un 50% de descuento sobre la cuota de junio, permitiendo un respiro justo a mitad de año.

Financiación: cuotas sin intereses

Uno de los puntos más destacados de esta campaña es el acuerdo con entidades bancarias para absorber el costo financiero. A través de Click de Pago del Banco Macro, los salteños podrán financiar su deuda en 1, 3 y 6 cuotas sin interés exclusivamente mediante la web de Rentas. Si bien el sistema permite extenderse hasta las 9 o 12 cuotas, estas ya incluyen intereses de financiación.

Para quienes prefieren la atención personalizada, el Banco Hipotecario ofrece en sus cajas presenciales la posibilidad de abonar en 1 y 6 cuotas sin interés. Asimismo, se mantienen habilitados los pagos en efectivo y con otras tarjetas, aunque sujetos a las tasas de cada banco. Un dato no menor: los contribuyentes adheridos al débito automático no quedan fuera; ellos también podrán gozar de estos descuentos de manera directa.

El "factor EDESA": cómo proceder

Existe una duda recurrente entre los vecinos que abonan sus tasas a través de la factura de luz. Para ellos, el sistema ya está configurado: quienes deseen el Pago Anual deberán abonar normalmente las facturas de enero y febrero de EDESA. Luego, desde la web de Rentas, podrán cancelar los ocho meses restantes (marzo a octubre), quedando ya liquidados los beneficios correspondientes.

Guía rápida para el contribuyente

El plazo máximo para adherirse a estos beneficios es el miércoles 25 de febrero. Los tributos alcanzados por esta moratoria técnica incluyen:

Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles (TGI) .

Impuesto Automotor .

Tasas de Protección Ambiental , de Personas y Bienes , y de Publicidad y Propaganda .

Tasas vinculadas al emplazamiento y verificación de antenas.

¿Dónde pagar?