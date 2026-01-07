Vacaciones en Cultura: música, talleres, humor y propuestas para toda la familia en Salta

inicia sesión o regístrate.
La agenda de Vacaciones en Cultura despliega durante esta semana una programación diversa que combina música en vivo, talleres, ferias, cine, actividades para las infancias y propuestas recreativas en distintos puntos de la ciudad y el interior de la provincia. Desde recitales en la Usina Cultural hasta recorridos lúdicos en museos, la oferta invita a disfrutar del verano con opciones gratuitas y aranceladas para todas las edades.
Cronograma día por día
Martes 6
-
Museo Güemes (España 730)
Inicio del taller gratuito Vacaciones con Güemes, destinado a niñas y niños de 4 a 8 años.
De 10 a 11.30.
Actividades lúdicas, creativas y de expresión corporal. Continúa martes y jueves.
Miércoles 7
-
Anfiteatro de la Usina Cultural (España 1-98)
Fat Family en vivo, con repertorio de R&B, soul y funk.
Hs. 20.
Jueves 8
-
Anfiteatro de la Usina Cultural
Defolk presenta folklore salteño.
Hs. 20.
-
Museo Güemes
Taller Vacaciones con Güemes.
De 10 a 11.30.
-
Casa de la Cultura (Caseros 460)
Clases abiertas de tango y milonga:
17 a 18 iniciación | 18 a 20 nivel intermedio y práctica.
-
Centro Cultural de los Pueblos Originarios
Taller de Retrato Realista al Óleo, dictado por Julio Ramos.
Viernes 9
-
Zona Foodtrucks – Usina Cultural
Salta Stand Up.
Hs. 20.30.
-
Centro Cultural de los Pueblos Originarios
Talleres arancelados de canto para niños, instrumentos y retrato.
-
Museo de Antropología de Salta (Ejército del Norte y Ricardo Solá)
Visita guiada nocturna.
20.30.
Entrada gratuita, cupos limitados. Reservas: [email protected]
Sábado 10
-
Anfiteatro de la Usina Cultural
Criosho Music: homenaje lo-fi a Los Nocheros.
Hs 20. Entrada libre.
-
Plaza de la Usina
Feria Infantil con juegos y propuestas creativas.
De 17 a 23.
-
Usina Cultural
Práctica abierta y gratuita de Santosha Yoga.
De 10 a 12.
-
Vaqueros – Costanera
MuCirkeando, espectáculo participativo con circo, música y movimiento.
Desde las 18.
Domingo 11
-
Anfiteatro de la Usina Cultural
Cierre musical con el rock de Los Bensáticos.
Hs 20.
Otras propuestas destacadas
-
Mercado Artesanal de Salta (Av. San Martín 2555)
Desde el 10 de enero, amplia oferta de talleres arancelados para infancias, jóvenes y adultos: cerámica, danza, dibujo, bordado, fotografía, música, carpintería y más.
Informes: 434-1354.
-
Museo de Arte Contemporáneo – MAC (Zuviría 90)
Verano en el MAC: Abstracción en acción.
Actividad gratuita para niñas y niños de 6 a 12 años.
Viernes de enero y febrero | ⏰ 18 a 19.30.
-
Museo de la Vid y el Vino
Descubre mi nombre, recorrido autoguiado y lúdico para toda la familia.
Martes a domingos de 9 a 18.
Entrada gratuita para salteños y residentes con DNI.