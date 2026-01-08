Leishmaniasis: Salta cerró 2025 con 36 casos y Orán concentró el 75%

Durante 2025 se registraron en Salta 36 casos de leishmaniasis cutánea humana, una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de insectos flebótomos. La mayor concentración de diagnósticos se dio en el departamento Orán, que acumuló el 75% de los positivos confirmados en la provincia.

Según los datos oficiales correspondientes a la semana epidemiológica 51 —que abarca del 14 al 20 de diciembre—, Orán notificó 27 casos, seguido por San Martín con 6, Anta con 2 y Capital con 1. La distribución territorial vuelve a encender alertas en el norte provincial, donde la enfermedad es endémica y está asociada a factores ambientales y sociales.

La leishmaniasis cutánea afecta principalmente la piel y, en algunos casos, las membranas mucosas. Las lesiones suelen aparecer en el sitio de la picadura y pueden evolucionar si no se detectan y tratan de manera oportuna. Además de los casos cutáneos, durante el mismo período se notificaron 5 casos de leishmaniasis mucocutánea y 9 de leishmaniasis visceral, una de las formas más graves de la enfermedad.

La transmisión de la leishmaniasis está vinculada a la presencia del flebótomo en zonas con vegetación densa, humedad y acumulación de residuos orgánicos, condiciones frecuentes en áreas rurales y periurbanas del norte salteño. Por ese motivo, los equipos de salud insisten en la importancia de reducir criaderos, mantener limpios los patios, usar repelentes, protegerse de las picaduras durante el atardecer y la noche —cuando el insecto tiene mayor actividad— y consultar de manera temprana ante lesiones que no cicatrizan.

El informe epidemiológico también da cuenta de otros diagnósticos bajo vigilancia sanitaria durante 2025: se confirmaron 4 casos de lepra y 2 de micosis profunda en la provincia. La persistencia de estos cuadros refuerza la necesidad de la detección temprana y del seguimiento médico, especialmente en las zonas con mayor circulación del vector.

Descartan la variante K de la gripe

No se confirmaron en Salta casos de la variante K de la influenza A (H3N2). El único caso sospechoso fue descartado luego de estudios de laboratorio, hasta ayer no se registró circulación de ese subclado en la provincia.

Las autoridades sanitarias señalaron que, si bien no se detectó un aumento de casos ni de internaciones, el virus presenta mayor transmisibilidad, por lo que recomendaron mantener las medidas de prevención para infecciones respiratorias.

La vacuna antigripal de la cepa 2025 continúa siendo efectiva para prevenir cuadros graves. La vacunación alcanza a mayores de 65 años. Los síntomas asociados a esta variante no difieren de los de la gripe estacional y no se registran, por el momento, alertas sanitarias adicionales.