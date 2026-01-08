Una mujer se incineró en el interior de una comisaría

Una mujer de 63 años permanece internada en estado crítico luego de haberse prendido fuego dentro de una comisaría en la localidad misionera de Campo Grande. El episodio ocurrió el martes y requirió una inmediata intervención policial y médica.

Según informó El Territorio, la mujer ingresó a la guardia de la dependencia policial y, al abrir la puerta, se roció con alcohol y accionó un encendedor, iniciando las llamas sobre su propio cuerpo frente a los efectivos que se encontraban de guardia.

Sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo, con mayor compromiso en el rostro, y permanece internada en estado crítico en el Hospital Samic de Oberá.

Derivada de un hospital a otro

Ante la situación, el personal policial actuó de manera inmediata, logró sofocar el fuego y brindó los primeros auxilios en el lugar. Luego, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al hospital de Oberá para una atención de mayor complejidad.

De acuerdo con el parte médico, la paciente presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de la superficie corporal, con mayor compromiso en el rostro y las vías respiratorias. Permanece internada con asistencia respiratoria mecánica y fue sometida a una limpieza quirúrgica de las lesiones.

De acuerdo al mismo medio, por indicación médica, no se le practicaron estudios toxicológicos.

En tanto, Territorio del NEA señaló que en el lugar del hecho los efectivos procedieron al secuestro de un encendedor, una botella con alcohol y una mochila con efectos personales que habría portado la mujer al momento del episodio.

Además, todo lo ocurrido quedó registrado por el sistema de cámaras de seguridad de la dependencia policial, cuyas imágenes, junto con los elementos secuestrados, fueron incorporadas a la causa judicial.

El motivo

Como el impactante hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, se pudo escuchar cuál fue la frase que dijo la víctima antes de encender las llamas. "Por lo que le hicieron a mi hijo", habría dicho, según informó El Territorio.

El episodio se produjo durante la mañana del martes, cuando la mujer entró a la guardia de la dependencia policial. Al abrir la puerta, se roció con alcohol y se prendió fuego ante la mirada de los efectivos que se encontraban allí. Antes de encender la flama la mujer dijo algunas palabras, una frase se rescató del audio original de la cámara de video.