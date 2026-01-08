El rastro digital que terminó en una detención clave en General Güemes

Lejos de los procedimientos visibles en la calle, la investigación se gestó en el mundo digital, a partir de rastros que no se ven pero que dejan huella. Un reporte internacional encendió las alarmas y puso en marcha una pesquisa que terminó con la detención de un joven de 23 años en General Güemes, acusado de poner a disposición de terceros material de abuso sexual infantil a través de plataformas de Internet.

La actuación se inició tras un informe de la ONG National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una organización que centraliza alertas globales vinculadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Ese reporte fue canalizado mediante mecanismos de cooperación internacional y llegó a los investigadores locales como una señal concreta de posible actividad delictiva en territorio salteño.

Según informó la fiscal especializada en Ciberdelincuencia en feria, Sofía Cornejo, la pesquisa avanzó a partir de CyberTipline Reports, informes técnicos que describen conductas detectadas en servicios digitales. En este caso, los registros indicaban que un usuario habría subido a la plataforma de Google numerosos archivos con contenido de abuso sexual infantil, principalmente videos en los que aparecen niñas y niños menores de 13 años.

El análisis preliminar permitió geolocalizar la actividad en la ciudad de General Güemes y vincularla con un domicilio específico. A partir de esa información, se dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actúa como nexo nacional dentro de la red internacional de cooperación 24/7 para este tipo de delitos.

Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, en turno de feria, autorizó un allanamiento que se concretó este jueves. El procedimiento estuvo a cargo de la División de Trata de Personas de la Policía de la Provincia, que detuvo al sospechoso y secuestró dispositivos informáticos y otros soportes digitales considerados de interés para la causa.

Todo el material incautado será sometido ahora a pericias técnicas exhaustivas, una etapa clave en investigaciones de ciberdelincuencia, donde la reconstrucción de accesos, descargas y eventuales intercambios resulta determinante para sostener la acusación.

Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que, una vez cumplidos los trámites de rigor, la audiencia de imputación se realizará en las próximas horas. El hombre será acusado como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, agravado por la edad de las víctimas -menores de 13 años-, figura prevista y reprimida por el artículo 128, párrafos segundo y quinto, del Código Penal.

El caso vuelve a poner en foco el rol de la cooperación internacional y el monitoreo de plataformas digitales en la detección de delitos que, aunque se cometen en entornos virtuales, tienen un impacto directo y profundo en las víctimas. En Salta, la investigación avanzó desde un reporte técnico hasta una intervención concreta, marcando un precedente en la lucha contra una de las formas más graves de criminalidad en línea.