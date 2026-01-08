Fuerte temblor en San Juan: epicentro en Marayes y escasa profundidad

Un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter se registró este jueves a las 11.14, con epicentro en la localidad de Marayes, en el departamento Caucete, provincia de San Juan. La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el organismo oficial encargado del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

De acuerdo a los datos técnicos, el epicentro se localizó a 90 kilómetros al este de la ciudad de San Juan y a 30 kilómetros al noroeste de Marayes, una zona rural que ya ha registrado episodios sísmicos en otras oportunidades. El rasgo que explicó la fuerte percepción del movimiento fue su escasa profundidad, estimada en apenas 10 kilómetros, un factor que suele amplificar la sensación del temblor en superficie.

Vecinos de distintos departamentos sanjuaninos reportaron haber sentido el sacudón durante varios segundos, con vibraciones en viviendas, movimiento de objetos y una sensación clara de oscilación, especialmente en construcciones bajas. Si bien no se informaron daños materiales ni personas heridas, el sismo volvió a generar inquietud en una provincia acostumbrada a convivir con este tipo de fenómenos naturales.

Desde el INPRES explicaron que los sismos superficiales, como el registrado en Marayes, tienden a percibirse con mayor intensidad que aquellos de mayor profundidad, aun cuando la magnitud no sea elevada. San Juan se encuentra sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica del país, producto de la interacción entre las placas tectónicas que conforman la cordillera de los Andes.

Las autoridades recordaron la necesidad de mantener la calma ante este tipo de episodios y de contar con planes familiares de evacuación y resguardo, especialmente en provincias donde los temblores forman parte de la dinámica natural del territorio.