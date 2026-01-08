Conmovedora carta de dos hermanitas salteñas que buscan padres adoptivos

Dos hermanas de 10 y 12 años que esperan una familia adoptiva mandaron cartas al juez a cargo de su expediente para pedir que consiga “rápido” quien las cuide. Desde un hogar estatal de protección de Salta, donde se encuentran alojadas actualmente, contaron cómo viven este momento.

“Hola juez. Quiero una familia que sea buena y que me quiera, quiero todo lo mejor para mi hermana y para mí”, dice al comienzo una de ellas en su mensaje al magistrado.

También le contó que tiene “10 excelente” en matemática y muchas buenas notas en las otras materias. “Hoy tuve el primer día de psicóloga y hablé sobre mi historia”, agregó la niña.

Para cerrar, le pidió que “por favor, consiga rápido una familia”. Se despidió con un “chau” y el dibujo de una carita feliz.

La hermana, en tanto, le contó al juez que espera que las adopten “para ya no estar en el hogar”. “Le quería decir si me puede conseguir una familia con madre y padre y, si no, me gustaría conocer otras familias para que ya no esté en el hogar”. Remarcó que quiere “una familia que sea buena conmigo y con mi hermana”.

Las niñas están en “convocatoria pública de adopción”, lo que quiere decir que ya pasó el tiempo previsto para encontrarles familia en el registro de postulantes de Salta y que puede presentarse cualquier interesado del país que se considere en condiciones de ahijarlas.

En Salta, el año pasado fueron 50 los niños, niñas y adolescentes que consiguieron una familia adoptiva de acuerdo con datos difundidos por la Justicia de Salta. En tanto, 32 aún permanecen a la espera, con convocatorias activas que pueden consultarse en el sitio web del Poder Judicial de Salta: www.justiciasalta.gov.ar/es/permalink/757.

La resolución de declarar a un niño, niña o adolescente en estado de adoptabilidad se produce cuando ya no existen posibilidades de que vuelvan a vivir con sus progenitories o con algún otro familar biológico.

Los interesados en obtener más información sobre la adopción pueden ingresar en la página oficial de la Justicia (www.justiciasalta.gov.ar)

También se pueden comunicar telefónicamente con la Secretaría Tutelar al 4258026 de lunes a viernes durante la mañana.