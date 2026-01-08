Reparan un tramo de la calle Jujuy Este y el sector de una peligrosa alcantarilla en Metán

Personal de Vialidad de la provincia reparó un sector en la calle Jujuy Este en el que hay una alcantarilla y sobresalían hierros de manera peligrosa para el fluido tránsito de vecinos y productores.

Días pasados un vecino denunció que había pasado con su automóvil por el lugar y un hierro se le incrustó e inutilizó una cubierta nueva en la intersección de las calles Jujuy y España, cerca de donde se inicia la ruta provincial 45, que conduce al paraje Punta del Agua, entre otros de la zona rural.

“Al circular por calle Jujuy (este), me encontré con un fierro sobresaliendo del suelo, sin ninguna señalización. Ese fierro me rompió una rueda del auto y, además de ser un daño totalmente evitable, es un peligro para cualquiera que circule por ahí. Ojalá a quien corresponda, Municipio, Vialidad o responsables de la obra, se haga cargo del daño y lo retire antes de que le pase algo peor a alguien”, dijo el vecino metanense quien difundió fotos de lo ocurrido, que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales.

Luego Vialidad de la provincia hizo trabajos de movimiento de suelo en la calle, que es de ripio y tierra, y acondicionó el lugar. También el organismo está arreglando la calle Jujuy Este de todo ese sector urbano, incluyendo frente adonde se encuentran las instalaciones de Vialidad en Metán, donde había pozos y profundos desniveles debido a las últimas tormentas.

Los vecinos temen inundaciones

Mientras tanto los vecinos del barrio Municipal, ubicado frente a ese tramo de la calle Jujuy Este, pidieron que nivelen bien la arteria de ripio y tierra porque cuando llueve el agua ingresa a algunas viviendas. También solicitaron la limpieza integral de un canal de desagües a cielo abierto que pasa cerca de las veredas de sus casas.

“Los hierros de una alcantarilla que estaban sobresaliendo eran un peligro, rompieron la cubierta de un auto pero le podrían haber arrancado la pierna a un motocilcista”, dijo un vecino a El Tribuno.

Un trabajo conjunto con la Municipalidad

Desde la Municipalidad de Metán informaron que en esa zona están realizando obras de prevención que beneficiarán a los vecinos, en un sector clave para la producción local.

“Desde el área de Obras y Servicios Públicos, el Municipio continúa con trabajos de limpieza y acondicionamiento de los canales en calle Jujuy (E) y ruta provincial 45, camino a Palo Blanco”, con el objetivo de prevenir inundaciones y mejorar el escurrimiento del agua”, destacaron.

“Estas tareas son fundamentales para proteger una zona estratégica para la producción agrícola y ganadera, resguardando caminos, campos productivos y el trabajo de quienes impulsan el desarrollo económico de nuestra localidad”, indicaron desde la comuna.