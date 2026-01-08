Fue a buscar un paquete con cocaína oculta en cinco cinturones y la Policía Federal lo detuvo

Efectivos de la Policía Federal Argentina lograron desbaratar en Salta un envío de estupefacientes y detener a un ciudadano de nacionalidad boliviana, en el marco de los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional.

El procedimiento tuvo lugar en la sucursal del Correo Argentino ubicada sobre la calle Deán Funes, donde los uniformados detectaron una encomienda que presentaba características irregulares. Al momento en que el sujeto se presentó para retirar el paquete, se procedió a su inspección, hallándose en su interior cinco cinturones especialmente acondicionados para ocultar un total de 590 gramos de cocaína de alta pureza.

La intervención fue realizada con la participación de la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del Dr. Carlos Martín Amad, junto a la Auxiliar Fiscal Dra. Rocío Mariscal. Además del estupefaciente, se secuestró dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, como así también documentación de interés para la investigación.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que las fuerzas federales continúan con el análisis del material incautado, a fin de establecer el origen del envío y posibles vínculos con organizaciones de alcance local e internacional que operan en la región del NOA.