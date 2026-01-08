PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
9 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
Racing Club
vacaciones 2026
Voley
Salta
Irán
Rally Dakar 2026
Primera Nacional
economia
Inseguridad en Salta
Salta
Racing Club
vacaciones 2026
Voley
Salta
Irán
Rally Dakar 2026
Primera Nacional
economia
Inseguridad en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1510.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

El jugador con pasado en Boca, Racing y San Lorenzo que se enfrentará a Central Norte en el Martearena

El cuervo hará su debut en casa nada menos que ante el sabalero que ya tendrá a una estrella del fútbol argentino. Este partido se disputará el domingo 15 de febrero en el mundialista salteño. 
Jueves, 08 de enero de 2026 22:23
Central y Colón ya jugaron en el Martearena en 2025. Foto: Javier Rueda
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Primera Nacional está cada vez más cerca y los equipos comenzaron a reforzarse de cara a la temporada que arranca el viernes 6 de febrero próximo y uno de los conjuntos que pretende regresar a la Liga Profesional es Colón de Santa Fe, institución que hizo un gran mercado de pases y en las últimas horas fichó a uno de los jugadores más buscados del país con pasado en Boca, Racing, San Lorenzo y Vélez, entre otros. Este volante ofensivo visitará a Central Norte el 15 de febrero en el estadio Martearena. 

Notas Relacionadas

Si bien Central Norte hará su debut ante San Miguel (el sábado 7 a las 17, en condición de visitante) y Gimnasia y Tiro recibirá a Colegiales (viernes 6 a las 22), el cuervo hará su debut en casa nada menos que ante el sabalero que ya tendrá a Centurión. Este partido se disputará el domingo 15 de febrero en el mundialista salteño. 

Ricardo Centurión es el nuevo refuerzo del sabalero.

Cabe recordar que los azabaches serán parte de la zona A y los millonarios de la zona B, pero se enfrentarán en el interzonal de la fecha 7 entre el 21 y 22 de marzo próximo.

Zona A: Central Norte, All Boys, Ferro Carril Oeste, Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Deportivo Morón, Estudiantes de Caseros, Racing de Córdoba, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Ciudad Bolívar, Colón, Godoy Cruz, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.

Zona B: Gimnasia y Tiro, Nueva Chicago, Atlanta, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Jujuy, Almagro, Chacarita, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Deportivo Maipú de Mendoza, Quilmes, Colegiales, Atlético Rafaela y Midland.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD