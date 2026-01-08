El jugador con pasado en Boca, Racing y San Lorenzo que se enfrentará a Central Norte en el Martearena

La Primera Nacional está cada vez más cerca y los equipos comenzaron a reforzarse de cara a la temporada que arranca el viernes 6 de febrero próximo y uno de los conjuntos que pretende regresar a la Liga Profesional es Colón de Santa Fe, institución que hizo un gran mercado de pases y en las últimas horas fichó a uno de los jugadores más buscados del país con pasado en Boca, Racing, San Lorenzo y Vélez, entre otros. Este volante ofensivo visitará a Central Norte el 15 de febrero en el estadio Martearena.

Si bien Central Norte hará su debut ante San Miguel (el sábado 7 a las 17, en condición de visitante) y Gimnasia y Tiro recibirá a Colegiales (viernes 6 a las 22), el cuervo hará su debut en casa nada menos que ante el sabalero que ya tendrá a Centurión. Este partido se disputará el domingo 15 de febrero en el mundialista salteño.

Ricardo Centurión es el nuevo refuerzo del sabalero.

Cabe recordar que los azabaches serán parte de la zona A y los millonarios de la zona B, pero se enfrentarán en el interzonal de la fecha 7 entre el 21 y 22 de marzo próximo.

Zona A: Central Norte, All Boys, Ferro Carril Oeste, Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Deportivo Morón, Estudiantes de Caseros, Racing de Córdoba, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Ciudad Bolívar, Colón, Godoy Cruz, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.

Zona B: Gimnasia y Tiro, Nueva Chicago, Atlanta, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Jujuy, Almagro, Chacarita, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Deportivo Maipú de Mendoza, Quilmes, Colegiales, Atlético Rafaela y Midland.