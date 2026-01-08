Investigan disparos a una camioneta en barrio El Tribuno: al menos dos tiros y un choque

Un confuso episodio con disparos de arma de fuego es investigado por la Brigada de Investigaciones tras registrarse ayer, alrededor de las 18, un violento incidente en barrio El Tribuno, en la zona sur de la ciudad de Salta. El hecho ocurrió sobre calle Unión de Catamarca, en la intersección con Diario El Clarín, y generó alarma entre los vecinos.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar y a testimonios vecinales, al menos dos disparos habrían sido efectuados desde una camioneta hacia otra, en el marco de lo que aparentó ser una persecución entre ambos vehículos. Siempre en base a relatos recogidos en la zona, una de las camionetas habría terminado encerrando a la otra, produciéndose un choque contra un vehículo estacionado perteneciente a un vecino ajeno al conflicto.

Marcas señalizadas tras el tiroteo

Personal policial y de criminalística trabajó en el lugar, donde se pudieron observar marcas señalizadas en el asfalto correspondientes a impactos y restos asociados al tiroteo. Según relataron testigos, uno de los ocupantes de una camioneta de color negro habría descendido del vehículo y efectuado los disparos antes de darse a la fuga.

Siempre según dichos vecinales, las camionetas involucradas serían una de color negro, aparentemente nueva, y otra blanca o gris, presuntamente marca Chevrolet. Ninguna de estas características fue confirmada oficialmente hasta el momento.

La situación se maneja con hermetismo policial, aunque trascendió que las personas involucradas estarían bajo investigación por otras causas previas, las cuales no fueron informadas oficialmente. Vecinos del sector manifestaron su preocupación y, en algunos casos, vincularon el episodio a conflictos relacionados con drogas, extremo que no fue confirmado por fuentes oficiales.

La causa quedó en manos de la Brigada de Investigaciones, que trabaja para identificar a los ocupantes de los vehículos, reconstruir la secuencia del hecho.