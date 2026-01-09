Caroline de Chaunac invita a una visita guiada

En el marco de la muestra Arias / De Chaunac, en exhibición en el Espacio de Arte Contemporáneo de Design Suites Salta, Belgrano y pje. Castro, la artista Caroline de Chaunac realizará una visita guiada por sus obras, ofreciendo una experiencia cercana y reflexiva sobre su proceso creativo, los materiales y los ejes conceptuales de su trabajo.

La muestra, organizada por LuCo Arte, propone un diálogo entre las producciones de Roly Arias y Caroline de Chaunac, y se presenta como una invitación a recorrer distintas sensibilidades del arte contemporáneo en un espacio abierto y accesible.

La visita guiada tendrá lugar este viernes, a las 18, con entrada libre y gratuita, y contará además con un happy hour de Cerveza Salta de 18 a 21, generando un espacio de encuentro entre arte y público. La exposición puede visitarse hasta abril de este año.

El perfil de Carolina

Caroline de Chaunac nació en Francia (1980). En 2006 se recibe de licenciada en Artes Plásticas por los Beaux-Arts de Grenoble. Luego deambula por Europa participando en proyectos artísticos, performáticos y teatrales.

En Argentina, es becada por el Fondo Nacional de las Artes en 2022 y por el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural de Salta en 2023. Participa en las muestras colectivas "Atlas" en la Casa de la Provincia de Salta, Buenos Aires, curada por Hernán Ulm (2024); "Autorretratos", junto a 24 artistas, en el Espacio Lavallén, también en Buenos Aires.

En 2024, presentó la muestra individual "Instrucciones para ser nómada sin caminar" en el MAC, curada por Fernando Farina, y participó en la Feria FAS de Salta, en 352.a en Resistencia y MAC mercado de Arte de Córdoba, con la Galería Eventual.

El 2025 dirigió un proyecto procesual en el MAC: "La necesidad de la ausencia", en cual participó también como artista.

Más recientemente, participó en la muestra "Migrantes" en el Bienalsur, en la Alianza Francesa de Buenos Aires y en FAS 2025, con la galeria LuCo Arte.