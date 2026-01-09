Gimnasia y Tiro incorporó a Tiago Banega

Tiago Banega, exjugador de Central Norte, se convirtió en el quinto refuerzo de Gimnasia y Tiro para la participación en el próximo torneo de la Primera Nacional.

El volante se sumó ayer a los trabajos del plantel que dirige el "Tete" Fernando Quiroz, que mantiene una base firme del equipo que disputó los partidos por el torneo de ascenso en la temporada pasada y que inclusive llegó a jugar los cuartos de final del reducido por el segundo ascenso de categoría.

Banega se constituyó es el quinto refuerzo del albo. Anteriormente, se incorporaron el arquero Joaquín Papaleo, el defensor Gonzalo Soto, el volante Walter Montoya y se produjo el retorno del atacante Juan Rocca.

Desde la directiva millonaria se anticipó que solo faltaría la llegada de uno o dos jugadores más para dar por finalizado los trámites en materia de refuerzos.

En cuanto a la preparación de los jugadores, la primera semana de trabajo se cumple en el club. El próximo lunes el grupo viajará rumbo a Perico para concentrar en el hotel Los Arcos y cumplir con una semana exigente de entrenamientos.

Gimnasia y Tiro, en la segunda fecha de la Primera Nacional, visitará Patronato, el sábado 14 de febrero, a las 20.