Saeta sumará más de 30 colectivos nuevos

Saeta comenzará el año 2026 con una incorporación de colectivos nuevos, así lo confirmó su presidente, Claudio Mohr, durante una recorrida realizada en la plazoleta Cuatro Siglos, donde la firma instaló un stand informativo para atender consultas de los ingresantes universitarios.

Según detalló el titular de la empresa, durante 2024 se renovaron 93 unidades y en 2025 otras 96, a las que se sumarán más de 30 colectivos adicionales que ya fueron adquiridos por distintas empresas prestatarias y comenzarán a incorporarse al sistema en el inicio del año.

"Hay una renovación permanente de coches. Ya tenemos conocimiento de al menos tres empresas que incorporaron nuevas unidades, que todavía no están en calle, pero que van a mejorar de manera directa la calidad del servicio", explicó Mohr.

Claudio Mohr, titular de Saeta.

En relación con la accesibilidad, el presidente de SAETA indicó que las unidades mantienen los criterios habituales. "No necesariamente tienen que ser de piso bajo, pero sí contar con rampas. Esa información se puede verificar en nuestra app, donde están marcados los coches accesibles y se pueden ver los recorridos en tiempo real", señaló.

Por ahora, sin subas del pasaje

Consultado sobre una eventual actualización de la tarifa durante 2026, Mohr sostuvo que por el momento no hay definiciones. "Hoy estamos sosteniendo la tarifa porque la ecuación está acomodada, pero eso no significa que podamos mantenerla indefinidamente", advirtió.

En ese sentido, explicó que Salta se encuentra aún por debajo del promedio nacional. "Estamos entre los valores 38 y 40 de la tabla de referencia del país, cuando en el último aumento estábamos en el orden 24. Hay muchas jurisdicciones que ya están actualizando", señaló, y remarcó que solo el combustible tuvo un incremento cercano al 40% el último año.