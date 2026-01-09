Cecilia Zóccola diseño sensible: moda sostenible y raíces del norte

Cecilia Zóccola es diseñadora de indumentaria. Nació en Buenos Aires y tiene raíces salteñas por parte de su abuela. Su recorrido profesional comenzó en una empresa coreana de ropa mayorista ubicada en la zona de Flores, sobre la avenida Avellaneda, donde trabajó durante cuatro años. En ese período viajaba dos veces al año a Europa para estudiar tendencias. Tras ese proceso, decidió renunciar para emprender un camino propio y desarrollar una marca con identidad y sentido.

La decisión de crear su propia firma estuvo atravesada por una búsqueda personal: diseñar ropa sensible, prendas con intención. A partir de esa idea, Cecilia Zóccola comenzó a combinar telas urbanas con telas regionales, otorgándoles un significado particular según su ubicación en la prenda. Cuando la tela de telar se coloca en la zona del corazón, la intención es sanar dolores del alma; cuando se ubica en los hombros, apunta al apoyo o la contención; y cuando está en el centro del cuerpo, busca volver al eje y al equilibrio.

En 2010, Cecilia Zóccola se trasladó desde Buenos Aires a San Salvador de Jujuy. Allí realizó un estudio de mercado para analizar qué tipo de indumentaria existía con impronta regional y detectó que predominaba la ropa de tiempo libre con toques norteños. Frente a ese escenario, decidió diseñar ropa sport pensada para distintos momentos cotidianos: ir al cine, al teatro, a un acto o a una colación, siempre combinando telas urbanas con textiles regionales.

En sus diseños utiliza materiales como jean, corderoy, wool de algodón, broderí y encaje, que dialogan con telas regionales como el picote o el barracán. En cada prenda, la ubicación de la tela regional define la intención que se busca transmitir y sanar.

Su marca, Cecilia Zóccola Diseño Sensible, ofrece remeras, túnicas, camisas, camperas y algunos jeans. En la actualidad, uno de los ejes centrales de su trabajo es la reutilización de prendas. Cecilia Zóccola toma jeans usados que aún conservan partes en buen estado y, a partir de ese material, confecciona camperas. En muchos casos incorpora aguayo en los hombros, reforzando la idea simbólica del apoyo y la contención, asociada al gesto de acompañar a otra persona colocando la mano sobre sus hombros.

Sus creaciones pueden encontrarse en un local multimarca llamado Tienda Punto de Diseño, ubicado en Caseros 468, donde Cecilia Zóccola comparte el espacio con otros dos emprendedores. Se trata de un proyecto colectivo de diseño de autor salteño, en el que cada marca mantiene su identidad, pero se comercializa de manera conjunta. En el local predomina la oferta de productos sostenibles y de producción consciente.

En 2022, Cecilia Zóccola obtuvo una beca que la llevó a Milán, Italia, convirtiéndose en la primera argentina en acceder a ese reconocimiento. La distinción se debió a su forma de combinar telas regionales con telas urbanas y a su vínculo directo con artesanos de la puna. El programa buscaba diseñadores con contacto real y sostenido con los productores textiles.

Durante ese viaje realizó un curso de moda sostenible en el Milano Fashion Institute, donde se abordó el impacto ambiental de la industria de la moda, considerada la tercera más contaminante del planeta. A partir de esa experiencia, Cecilia Zóccola profundizó su enfoque sustentable y comenzó a reutilizar prendas en buen estado para transformarlas en nuevos diseños, con el objetivo de reducir los residuos textiles y evitar el descarte de materiales.

Además, muchas de sus prendas incorporan detalles confeccionados a partir de retazos de diferentes telas, como broderí, plumeti o wool de algodón. Estas combinaciones dan origen a piezas únicas y refuerzan la idea de reutilizar incluso los sobrantes del proceso de corte, aportando valor agregado y singularidad a cada prenda.

Cecilia Zóccola también integra la Asociación de Moda Argentina Sostenible, Anzoar, con sede en Buenos Aires. Gracias a su participación en esa entidad, en mayo de 2025 formó parte del Mar del Plata Fashion Week, donde presentó su marca ante el público de esa región.

Tras la beca en Italia, Cecilia Zóccola se convirtió además en miembro de la Academia Italo-Latinoamericana de la Moda, Ilan Wu. Desde ese espacio, integrado por diseñadores latinoamericanos, comparte información sobre las prácticas de moda sostenible que se desarrollan en cada país y aporta, desde Argentina, su experiencia en diseño consciente, sustentable y con identidad territorial.