Así fue la reunión de los vecinos de La Merced con el intendente, en reclamo por los daños causados por las lluvias

Vecinos de La Merced lograron registrar y difundir en video la reunión que mantuvieron con el intendente Wayar, en la que expusieron con dureza las graves problemáticas que atraviesan desde hace años a causa de las inundaciones. Las imágenes muestran reclamos directos por la falta de obras, el abandono en el mantenimiento de canales y acequias y el riesgo permanente que enfrentan las familias cada vez que llueve.

Durante el encuentro, vecinos de distintos sectores, entre ellos quienes viven sobre la Ruta Nacional 68, relataron cómo el agua baja “como un río” hasta las viviendas, denunciaron que los canales están tapados y advirtieron que hay barrios a los que no se puede ingresar cuando se registran lluvias intensas. También manifestaron temor por el funcionamiento de una represa municipal y recordaron antecedentes trágicos ocurridos en el pasado.

En los videos se escuchan además cuestionamientos por promesas de campaña incumplidas, la falta de obras de canalización, la ausencia de un protocolo de acción ante emergencias y el impacto de obras hidráulicas realizadas en municipios vecinos, que -según los vecinos- agravan la situación en La Merced.

El registro audiovisual del encuentro dejó expuesto el malestar acumulado de la comunidad y la exigencia de respuestas concretas, con compromisos por escrito, limpieza inmediata de canales y gestiones formales ante otros municipios y la provincia. Los vecinos remarcaron que la difusión de los videos busca visibilizar una problemática que, aseguran, lleva décadas sin soluciones de fondo.