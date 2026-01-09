PUBLICIDAD

La caída de Maduro
Siniestro vial
incendios forestales
Rally Dakar 2026
Acuerdo UE - Mercosur
moda sensible
La Merced
Corte de Justicia
Empresas y negocios 2025
Escándalo
Salta

Saénz propone a Martín Diez Villa y Martín Plaza para cubrir vacantes en la Corte de Justicia

El gobernador enviará en los próximos días los pliegos al Senado provincial. Se abre el proceso constitucional con adhesiones e impugnaciones ciudadanas para completar la integración del máximo tribunal.
Viernes, 09 de enero de 2026 12:36
El gobernador Gustavo Sáenz definió los nombres que propondrá para cubrir las dos vacantes en la Corte de Justicia de Salta: Martín Diez Villa y Martín Plaza. Los pliegos serán remitidos al Senado de Salta, donde se pondrá en marcha el procedimiento constitucional que contempla la publicación de antecedentes y la instancia de adhesiones e impugnaciones por parte de la ciudadanía.

Martín Diez Villa.

Las vacantes se produjeron tras la finalización de los mandatos de Ernesto SamsonGuillermo Catalano, quienes integraron el máximo tribunal hasta fines del año pasado. Con estas propuestas, el Ejecutivo busca completar la conformación de la Corte con nueve miembros.

Martín Plaza.

En cuanto a los perfiles, Martín Plaza se desempeña actualmente en la Casa de Salta, mientras que Martín Diez Villa ocupa el cargo de defensor general. Si el Senado otorga los acuerdos correspondientes, ambos se incorporarán al tribunal luego del análisis público de antecedentes y de las observaciones que puedan surgir durante el proceso.

