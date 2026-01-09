Saénz propone a Martín Diez Villa y Martín Plaza para cubrir vacantes en la Corte de Justicia

El gobernador Gustavo Sáenz definió los nombres que propondrá para cubrir las dos vacantes en la Corte de Justicia de Salta: Martín Diez Villa y Martín Plaza. Los pliegos serán remitidos al Senado de Salta, donde se pondrá en marcha el procedimiento constitucional que contempla la publicación de antecedentes y la instancia de adhesiones e impugnaciones por parte de la ciudadanía.

Las vacantes se produjeron tras la finalización de los mandatos de Ernesto Samson y Guillermo Catalano, quienes integraron el máximo tribunal hasta fines del año pasado. Con estas propuestas, el Ejecutivo busca completar la conformación de la Corte con nueve miembros.

En cuanto a los perfiles, Martín Plaza se desempeña actualmente en la Casa de Salta, mientras que Martín Diez Villa ocupa el cargo de defensor general. Si el Senado otorga los acuerdos correspondientes, ambos se incorporarán al tribunal luego del análisis público de antecedentes y de las observaciones que puedan surgir durante el proceso.