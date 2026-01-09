PUBLICIDAD

Espectáculos

“Acá me quedo”: el aniversario de Mauro Icardi y La China Suárez en redes sociales

El delantero del Galatasaray se hizo eco de la fecha y recordó los momentos más emblemáticos de la pareja.
Viernes, 09 de enero de 2026 17:43
Aunque el culebrón turco denominado como “Wandagate” deja a su paso decenas de capítulos por momento, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez cumplieron, este 9 de enero, el primer aniversario desde la confirmación de su noviazgo en redes sociales y el futbolista lo celebró con gran romance.

El delantero del Galatasaray se hizo eco del momento y recordó los momentos más emblemáticos de la pareja: “Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado”.

A continuación, Mauro buscó un deje de intimidad en el texto y, aunque parezca de escuetas palabras, sacó a la luz cómo lo vivían en el núcleo: “Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real”.

 

 

“Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos”, añadió.

Junto a un extenso carrete de imágenes, algunas ya conocidas, el deportista anheló de cara al futuro romántico: “Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también”.

“Hace un año dijimos 'Acá estamos' públicamente. Hoy te digo, 'Acá me quedo' para siempre. Te Amo mi @sangrejaponesa”, cerró.

