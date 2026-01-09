PUBLICIDAD

Neymar
Neymar
Bala perdida
La caída de Maduro
Javier Milei
Boca Juniors
música
Videos Virales
Robo de madera
Deportes

Neymar sorprendió al mostrar su réplica del “Batimóvil”

El brasileño mostró en sus redes sociales su colección de autos lujosos.
Viernes, 09 de enero de 2026 18:00
En plena pretemporada con el Santos de BrasilNeymar volvió a llamar la atención fuera de las canchas al compartir en sus redes sociales imágenes de su impactante colección de vehículos de lujo.

Entre autos deportivos, aeronaves y helicópteros, una pieza en particular se robó todas las miradas, una réplica del “Batimóvil”, el icónico auto de Batman, que el futbolista mandó a construir de manera exclusiva.

 

El delantero brasileño acompañó la publicación con una frase breve pero contundente: Los sueños pueden hacerse realidad. En las imágenes se lo puede ver desde una toma aérea, posando cerca de sus “naves”.

Además del “Batimóvil”, Neymar exhibió otras adquisiciones de altísimo valor, como un helicóptero Airbus H145 y su avión privado Dassault Falcon 900LX, dos bienes que forman parte de su patrimonio más costoso.

Sin embargo, fue la réplica del auto del superhéroe la que concentró la mayor parte de los comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la originalidad y el fanatismo de Neymar por Batman, otros reaccionaron con asombro ante el nivel de lujo.

Temas de la nota

