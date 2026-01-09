No te va gustar lanza su nuevo álbum de estudio "Florece el caos"

Ya disponible en todas las plataformas digitales: https://orcd.co/floreceenelcaos

No Te Va Gustar presenta Florece En El Caos, su duodécimo álbum de estudio, un trabajo nuevo, fresco y profundamente rockero que marca el inicio de una nueva etapa artística en la historia de la banda. El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Compuesto por 10 canciones, Florece En El Caos profundiza un sonido más áspero, filoso y directo, sin perder la identidad melódica y emocional que caracteriza a NTVG. Es un álbum potente y cohesivo, que captura el pulso de una época convulsionada y lo transforma en una declaración de resistencia, movimiento y esperanza.

Tracklist FLORECE EN EL CAOS:

HALCONES Y PAYASOS LA NOCHE DE AYER EN MIL PEDAZOS EN LLAMAS SI EL MAR ME VE TODO MAL Ft. Andrés Ciro Martínez QUE NO TE QUEDEN MARCAS UNA VIDA MÁS NO SOMOS NOSOTROS CARTAS POR JUGAR

“LA NOCHE DE AYER”, EL FOCUS TRACK DEL ÁLBUM

El foco del lanzamiento es “La Noche De Ayer”, canción que llega acompañada por un videoclip oficialdirigido por Jean Michel Cerf yDiego Robino y producido por la productora audiovisual Cimarrón, el mismo equipo creativo que trabajó en el videoclip de “En Llamas”, primer adelanto del disco. Ambos videos fueron filmados a la misma vez yconstituyenel primer proyecto realizado en el nuevo centro de producción virtual desarrollado por GrupMediapro y Reducto Audiovisual.

Videoclip oficial: https://youtu.be/Biol6FS9LbQ

UN PROCESO CREATIVO QUE DEFINE UNA NUEVA ERA

En mayo, No Te Va Gustar trasladó su cuartel general al barrio Parque Rodó, uno de los más emblemáticos de Montevideo, donde construyó su propio estudio, el renovado “Elefante Blanco”. Allí comenzó a tomar forma Florece En El Caos, en un entorno diseñado especialmente para potenciar la búsqueda sonora del grupo.

A principios de junio, con el estudio recién terminado, la banda ensayó más de 20 canciones con el objetivo de encontrar el corazón del nuevo material. Una semana más tarde, junto al productor Nico Cotton y el ingeniero Carlos Imperatori —colaborador histórico de la banda en Suenan las Alarmas, Otras Canciones y Luz— iniciaron una intensa maratón de grabación que dio vida a las 10 canciones que integran el álbum.

El resultado es un disco rockero, contemporáneo y consistente, que reafirma el espíritu inquieto de NTVG y su capacidad de reinventarse en cada trabajo, manteniendo intacto su ADN.

GIRA INTERNACIONAL 2026

PRESENTACIÓN OFICIAL DE FLORECE EN EL CAOS

Con el lanzamiento del nuevo álbum, No Te Va Gustar inicia un nuevo ciclo de shows con la Gira Internacional 2026, que marcará la presentación oficial de Florece En El Caos en escenarios de Latinoamérica y Europa.

La gira ya tiene fechas confirmadas en Paraguay, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Alemania y España, y en las próximas semanas se anunciarán shows en Uruguay, Chile, México y más fechas en Argentina, entre otros países.

Tras culminar la Gira 30 Años, que entre 2024 y 2025 recorrió más de 19 países, 80 ciudades y superó los 120 shows —con un cierre histórico en el Estadio UNO de La Plata completamente agotado—, NTVG vuelve a salir a la ruta con un espectáculo renovado, alineado con el espíritu y la fuerza de su nuevo álbum.

INFO DE FECHAS Y GIRA: https://linktr.ee/NTVG