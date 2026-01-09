Segundo sorteo de Beneficios Salta: se entregaron premios de hasta 10 millones de pesos

Este mediodía se realizó el segundo sorteo de la campaña de ventas navideñas Beneficios Salta en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Salta. En la oportunidad, se definieron los ganadores de importantes premios en efectivo, que van desde un millón hasta 10 millones de pesos.

Beneficios Salta es una acción impulsada de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia y la Cámara de Comercio con el objetivo de fortalecer el consumo en comercios salteños formales durante la temporada navideña. Para participar, los consumidores debían registrar compras superiores a 10.000 pesos en los locales adheridos, a través de un código QR y la carga de un formulario digital.

Tras la verificación de los datos aportados por los participantes, se informó que las ganadoras de los dos premios mayores, de 10 millones de pesos cada uno, fueron Milagros Fernández Carignan y María Soledad Torelli Iturregui. En tanto, los premios de cinco millones de pesos correspondieron a Franco Tomás Vargas Guerrero, Abilio Francou y María Eugenia Abraham.

Los ganadores

Asimismo, los premios de dos millones de pesos fueron adjudicados a Federico Daniel Santurio, Héctor Nicolás Pérez, Luján Gijón y Alexis Alejandro Coria.

Por último, los premios de un millón de pesos fueron para Macarena Zuleta, Andrea Verónica Arena, Cinthya Gabriela Bruno, Eleuteria Sosa y Laura Lane.

Desde la Cámara de Comercio informaron que en los próximos días se pondrán en contacto con los ganadores para coordinar la fecha de entrega de los premios. Además, se anunció que el próximo miércoles 14, a las 13, se realizará en la sede de la entidad, ubicada en España 339, la entrega de premios correspondiente al primer sorteo de la campaña, llevado a cabo el pasado 23 de diciembre.

La ceremonia fue encabezada por la escribana de Gobierno, Graciela María Galíndez, y contó con la participación del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera; las funcionarias de la Dirección General de Rentas, Graciela Páez y Belén Mauger; y la gerenta de la institución, Florencia Ferreyra.