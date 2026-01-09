De la indignación a la risa: el desopilante móvil, con final inesperado, que es viral

Lo que empezó como una grave denuncia contra una hamburguesería por maltrato laboral terminó en un ataque de risa incontrolable en pleno móvil televisivo, segmento que no tardó en volverse viral.

Las cámaras de televisión suelen ser testigos de momentos tensos, pero lo ocurrido en la localidad de Tigre superó cualquier guion de comedia. Tres jóvenes se presentaron ante un móvil para denunciar condiciones de trabajo inhumanas, falta de pago y despidos injustificados en un local gastronómico, pero un "blooper" de comunicación cambió el tono de la nota para siempre.

Apenas comenzó la transmisión en vivo de Crónica TV, una de las denunciantes, Ornella, sorprendió al estudio y al cronista al gritarle a un auto que pasaba: "¡Cerrá el ort... hijo de put...!". Lo que parecía un ataque de un tercero contra las chicas resultó ser todo lo contrario.

Minutos después, entre risas incontrolables, una de sus compañeras aclaró el malentendido: el conductor no las estaba agrediendo, sino que les había gritado "¡Paguen, hijos de put...!" en señal de apoyo. Ornella, por los nervios del vivo, insultó a quien intentaba defenderlas.

A pesar del blooper inicial, el relato de las jóvenes sobre las precarias condiciones laborales en la hamburguesería era alarmante. Sin embargo, la tentación ya se había apoderado de todos los presentes.

"El empleador decía que nos rascábamos... me hacían limpiar la caca sin guantes, ¡no se rían!", exclamó Ornella mientras sus amigas y el periodista en el lugar intentaban, sin éxito, mantener la compostura.

Desde el piso, la conductora del programa trató varias veces de salvar la situación atribuyendo las carcajadas a "los nervios" del momento y a lo absurdo de la situación vivida con el automovilista.

El clip no tardó en inundar las plataformas digitales. En cuestión de horas, el video acumuló millones de reproducciones, generando una ola de memes.

Mientras muchos usuarios se solidarizaron con el reclamo de fondo -el trabajo en negro y las malas condiciones de higiene-, la mayoría no pudo evitar sumarse al fenómeno viral por la espontaneidad y los errores del móvil.