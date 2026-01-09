Siete detenidos y secuestro de vehículos y armas: cayó una banda por el robo de madera en fincas de Tartagal

Un amplio operativo en la ciudad de Tartagal y zonas rurales aledañas, culminó con la detención de siete hombres mayores de edad y la desarticulación de una banda dedicada al robo de madera en fincas de la región.

El procedimiento fue coordinado por la Dirección General de Investigaciones y contó con la participación de más de 240 efectivos de distintas áreas policiales, quienes realizaron un total de 13 allanamientos en domicilios ubicados en la ciudad y en la zona rural sobre la ruta provincial 86, hasta la localidad de Tonono. El despliegue incluyó un importante número de recursos logísticos y operativos.

Secuestro de vehículos y armas de fuego

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron dos camiones, dos camionetas, cinco tractores, cinco acoplados, cinco motocicletas, motosierras, armas de fuego y una suma de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

En el marco de la investigación, también se procedió a la clausura de dos aserraderos, con la colaboración del municipio de Tartagal.

En el operativo intervinieron efectivos de las áreas de Investigaciones, Infantería, GOPAR, Rural y Ambiental, junto a personal policial de la jurisdicción local y refuerzos provenientes de la Capital salteña.

Las acciones fueron supervisadas por el jefe de la Policía de Salta, Diego Bustos, y el fiscal penal de Tartagal, Rafael Medina, acompañados por el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar, y el director del Distrito de Prevención 4, Juan Contreras.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Tartagal, con intervención del Juzgado de Garantías en feria, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar la responsabilidad de los detenidos y el alcance de las maniobras delictivas.