Analizan alternativas para mejoras en la ruta 51

Representantes del sector minero y autoridades provinciales y nacionales analizaron alternativas de articulación público-privada para reforzar el mantenimiento de la ruta nacional 51, principal corredor logístico de la Puna y eje de la actividad minera en Salta.

El tema fue abordado en una reunión encabezada por el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, junto a autoridades de Vialidad Nacional y representantes de la Cámara de la Minería de Salta (CMS), Capemisa (Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta), Caprosemytp (Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna), Carpromit (Cámara de Proveedores Mineros de Tolar Grande) y la Cooperativa de Transporte.

El encuentro tuvo como objetivo evaluar mecanismos que permitan acelerar intervenciones, optimizar recursos y mejorar la respuesta ante las contingencias climáticas que afectan la transitabilidad, especialmente durante la temporada estival.

Preocupación por la ruta 51

n ese contexto, se puso sobre la mesa la posibilidad de avanzar en esquemas de participación del sector privado que complementen el trabajo de los organismos viales, sin modificar jurisdicciones ni competencias.

"Estamos preocupados por la situación y el estado de la Ruta 51. Por eso juntamos a todas las partes para ver cómo podemos ayudar al mantenimiento de esta arteria principal para la minería de la provincia", expresó Lupión. El ministro señaló que durante el encuentro surgieron propuestas concretas. "Son ideas que surgieron hoy y vamos a ver si se pueden concretar con aportes del sector privado, apoyados por Vialidad Nacional, para ayudar o apurar el mantenimiento de esta ruta", afirmó.

Mantenimiento de rutas y caminos

Entre las alternativas analizadas se mencionó la conformación de esquemas asociativos o consorcios operativos. "Una de las ideas que se tiraron es la formación de consorcios, o la participación del sector privado junto con Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y la Provincia para ver cómo podemos aportar al mantenimiento no solamente de la Ruta 51, sino también de las rutas provinciales y caminos vecinales que hoy usan los mineros", detalló.

Por su parte, el director regional de Vialidad Nacional, Federico Casas, destacó la necesidad de coordinar esfuerzos en un corredor clave. "La ruta 51 es estratégica para la provincia. Es importante articular acciones, eficientizar recursos y colaborar entre todos para que tenga la mejor transitabilidad, sobre todo en esta época del año, donde las inclemencias del tiempo la afectan permanentemente", señaló.